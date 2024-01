Comau: oltre allo spin-off Stellantis starebbe valutando la vendita

Tornano a circolare le voci su una possibile vendita di Comau da parte di Stellantis. L’unica parola ufficiale, in questo ambito, è però al momento quella data alcune settimane fa dal CEO Pietro Gorlier, che a ottobre aveva smentito l’ipotesi della cessione, ormai in circolo da tempo nei corridoi dell’automotive. Salvo revisioni strategiche, l’obiettivo è invece quello dello spin-off, ossia della trasformazione di questo braccio operativo in un’azienda autonoma.

Comau, consorzio macchine utensili, ha sede a Torino. Questa società del gruppo Stellantis si occupa di automazione industriale e robotica. Le sue competenze sono una risorsa, di grande potenziale. I numeri hanno ripreso a crescere negli ultimi tempi, dopo la contrazione del periodo covid. Una quota importante degli sforzi aziendali si è concentrata in epoca contemporanea sull’elettrificazione.

Lo spin-off di Comau potrebbe essere una buona scelta, nell’ottica dell’autonomia operativa, mentre la cessione lascerebbe perplessi. In realtà Stellantis pare che non punti su quest’ultima, ma sullo scorporamento, ed avrebbe dato incarico ad alcune banche d’affari sulle strade seguire per giungere al risultato. Una di queste sarebbe la quotazione in borsa, ma tra le ipotesi al vaglio pare non sia esclusa la cessione. Questo riferisce il giornale Torino Cronaca. Ecco perché le voci di cui dicevamo all’inizio sono tornate a circolare.

Foto Comau

I sindacati sono preoccupati dalla prospettiva della vendita. Comau è un patrimonio per il nostro paese. Occupa 700 persone in Italia e più di 3.500 in giro per il mondo. Cercare di custodire l’italianità di questo polo sarebbe un impegno per una giusta causa. Qui c’è una rilevante forza lavoro, ma anche una storia basata su competenze, tecnologia e passione.

L’azienda ha mezzo secolo di vita sulle spalle. Sono stati 50 anni che l’hanno vista crescere, facendola diventare una realtà di rilievo nel suo settore. Nel tempo Comau si è evoluta, aprendosi a nuovi ambiti, perché guardare al futuro e anticiparlo è un mantra per un’impresa impegnata nello sviluppo di soluzioni di automazione all’avanguardia. Cosa farà Stellantis? Spin-off o vendita? Lo sapremo più avanti.

Fonte | Torino Cronaca