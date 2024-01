Stellantis chiude uno stabilimento in Polonia

Il sindacato dei metalmeccanici che opera presso FCA Powertrain, la fabbrica di motori di Bielsko-Biała appartenente a Stellantis, ha annunciato la liquidazione dell’azienda sul proprio sito web. I licenziamenti collettivi coinvolgeranno l’intero personale e si protrarranno fino a dicembre 2024. Stellantis ha confermato l’intenzione di continuare il progressivo processo di riduzione della produzione presso lo stabilimento di Bielsko-Biała fino al termine previsto nel 2024.

Stellantis chiuderà definitivamente il suo stabilimento di Bielsko-Biała nel corso del 2024

Il comunicato sindacale afferma che i licenziamenti collettivi coinvolgeranno tutti i 468 dipendenti di STellantis e si protrarranno da febbraio a dicembre 2024. In un incontro avvenuto mercoledì, i rappresentanti sindacali si sono incontrati con Andrzej Tokarz, ex direttore di FCA Powertrain e attuale liquidatore.

Il Sindacato Metalmeccanici ha sottolineato in un comunicato che la decisione di Stellantis di liquidare l’azienda è stata motivata dall’introduzione, da parte della Commissione Europea, di normative riguardanti le emissioni di gas di scarico dei motori a combustione. Questo insieme a una diminuzione degli ordini relativi a tali motori ha portato alla delibera adottata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti il 2 gennaio 2024 di sciogliere l’azienda.

Il leader del sindacato dei metalmeccanici, Jacek Duraj, ha dichiarato in un comunicato che il liquidatore ha un periodo di 20 giorni per trattare le condizioni del termine dell’occupazione per i dipendenti. Il primo incontro era programmato per il 9 gennaio. Il termine previsto delle assunzioni cesserà da febbraio a dicembre 2024. “Le date dei licenziamenti saranno determinate dalle esigenze aziendali. Si prevede che la produzione del motore termini oggi: GSE – entro la fine di marzo, SDE – entro la fine di aprile, SDE manufacturing – entro la fine di maggio”, ha specificato Duraj.

Liter Metalowcy ha aggiunto che la direzione prevede di proporre diverse opzioni in relazione ai licenziamenti pianificati. Queste includono proposte come l’offerta di lavoro in altre strutture di Stellantis, un piano di licenziamento volontario e la risoluzione dei contratti di lavoro secondo la legge speciale che riguarda i licenziamenti dovuti a cause non imputabili ai dipendenti.

Stellantis sta continuando la significativa trasformazione della sua struttura produttiva in Polonia, in linea con la realizzazione degli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Questi obiettivi comprendono la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il miglioramento dell’efficienza dei costi e riflettono anche le restrizioni normative dell’Unione Europea. Queste normative vietano la vendita di nuovi veicoli alimentati a combustione a partire dal 2035.

Il consiglio di amministrazione di FCA Powertrain Polonia a Bielsko-Biała, insieme ai sindacati, sta lavorando per trovare soluzioni che siano accettabili dal punto di vista sociale, garantendo le migliori condizioni possibili per circa cinquecento dipendenti durante questo periodo di cambiamento professionale. Parallelamente, Stellantis ha confermato l’intenzione di offrire opportunità di impiego ai dipendenti della fabbrica di Bielsko-Biała presso altri stabilimenti di produzione in Polonia, nel caso esprimano interesse per questa possibilità.

Oltre alle opportunità di lavoro presso gli stabilimenti di produzione di autovetture e veicoli commerciali di Tychy e Gliwice, altre prospettive lavorative sono offerte agli ex dipendenti dello stabilimento di Bielsko da altre aziende del gruppo Stellantis in Polonia. Queste includono la fabbrica di motori Stellantis a Tychy e la Teksid, un’officina per la fusione del ferro a Skoczów. FCA Powertrain a Bielski produce motori a combustione utilizzati nelle autovetture.