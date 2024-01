Formula 1: Alfa Romeo diventa Stake F1 Team

In attesa dell’acquisizione da parte dell’Audi nel 2026, il team Sauber ha appena annunciato il suo nuovo nome per la prossima stagione. La squadra svizzera, conosciuta come Alfa Romeo negli ultimi sei anni, si chiamerà Stake F1 Team per la stagione 2024.

Alfa Romeo Team F1 cambia nome e diventa Stake F1 Team

Stake era già lo sponsor principale della squadra in questa stagione. L’elenco degli iscritti per la stagione 2025 pubblicato dalla FIA inizialmente suggeriva che la squadra sarebbe stata ribattezzata Stake F1 Team Kick Sauber, ma alla fine ha optato per un nome più breve, cancellando così Sauber, il suo nome storico.

Essendo lo sponsor principale Stake.com un sito di casinò online, la squadra sarà costretta a cambiare nome per i Gran Premi organizzati in paesi in cui la pubblicità del gioco d’azzardo è vietata. Dovrebbe poi prendere il nome di Kick, servizio di streaming di proprietà della Stake.

La collaborazione prosegue come evoluzione della partnership vincente avviata nel 2023. Questa direzione delineerà nuovi percorsi per il team di F1, che si presenterà con questa nuova identità per le stagioni 2024 e 2025. Inoltre, l’attenzione si concentrerà sull’acquisizione dei social media da parte di Stake, il che rispecchia la nuova immagine della squadra, aprendo nuovi orizzonti nei concetti di sponsorizzazione sportiva e marketing.

Il cambio di nome non significa però un nuovo inizio, la squadra mantiene i suoi due piloti, il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Zhou Guanyu. A 20 anni, il francese Théo Pourchaire, campione di Formula 2, mantiene il ruolo di pilota di riserva. Il team presenterà la sua nuova vettura il 5 febbraio.

Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team, ha dichiarato: “La stagione scorsa ha segnato l’inizio del percorso di Stake nella F1, e questa nuova posizione rappresenta il prossimo passo naturale ed emozionante di questo viaggio. Stake non solo ha saputo capitalizzare la crescente base di fan della F1 per espandere la propria comunità, ma ha anche introdotto un pubblico del tutto nuovo a questo sport, beneficiando non solo del nostro team ma di tutti i partecipanti alla F1. Il 2024 sarà una nuova pagina e un’opportunità per fare di più, meglio e per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.