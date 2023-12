Coulthard rivela di aver rifiutato un’offerta della Ferrari per diventare compagno di Schumacher nel 1996

David Coulthard ha confessato di aver avuto un’offerta dalla Ferrari per affiancare Michael Schumacher nel 1996. Il britannico si vide con Jean Todt per discutere un eventuale passaggio alla Scuderia, ma a quel punto della sua carriera non avrebbe mai accettato un contratto che non gli dava le stesse possibilità del compagno di squadra. Dopo un buon esordio con la Williams, Coulthard dovette cercare altre alternative per il 1996 dopo l’ingresso di Jacques Villeneuve a Grove. La Ferrari era un’opzione e David era più gradito di Eddie Irvine, poi prescelto. La Scuderia gli propose però un contratto da secondo pilota, che a 25 anni non gli andava bene.

“Ho avuto un incontro con Jean Todt nel suo appartamento a Parigi per discutere della possibilità di correre per la Ferrari nel 1996. In sostanza la sua offerta era un contratto da pilota numero due, che, anche se ora chiunque può giudicare la mia carriera “Non mi andava bene in quel momento. Non avrei accettato nulla che non mi desse le stesse possibilità dell’altro pilota,” ha detto Coulthard nel podcast Formula for Success. “In pratica mi hanno detto che se fossi stato quarto e Michael quinto, proprio alle mie spalle, avrei dovuto rallentare e fargli strada e così via via che salivo di posizione, arrivando anche in testa alla corsa. Non potevo accettare una cosa così, Non lo feci. Ma sono stato sul punto di firmare”, ha concluso.

Coulthard ha approfittato per ringraziare il trattamento ottenuto alla McLaren, che è stata la squadra che lo ha assunto per il 1996. Il britannico non è mai salito al podio, come ha fatto Mika Häkkinen, ma hanno sempre avuto le stesse possibilità, anche se con la clausola di seguire gli ordini dei capi. ” Sono grato a Ron e McLaren per il contratto che mi hanno proposto, ho sempre avuto le stesse opportunità del mio compagno di squadra. Anche se c’era una clausola in cui dovevo seguire le indicazioni del team manager, in qualsiasi situazione, “ho avuto lo stesso trattamento del mio compagno e ho potuto vedere come potevo migliorare. La Ferrari è stata l’unica squadra con cui ho avuto contatti durante i miei nove anni lì,” ha concluso Coulthard.