Citroën Ami conquista anche il mondo del turismo 

Citroën Ami si dimostra ancora una volta un’ultracompatta flessibile e divertente, adatta a ogni situazione e capace di soddisfare bisogni diversi grazie alla perfetta combinazione tra dinamismo e autonomia full electric. Ottimamente a suo agio in ambito urbano, la microcar elettrica di Citroen sa offrire una mobilità innovativa ed ecosostenibile anche in un contesto totalmente diverso ed extra-urbano, come possono essere le suggestive strade di montagna, diventando il partner ideale per rispondere alle esigenze del settore alberghiero. È il caso degli Hotel Posta e Catturani di Madonna di Campiglio, incantevole località montana in Trentino-Alto Adige, e di Palazzo Montemartini nel centro di Roma, che hanno scelto proprio Citroën Ami come veicolo per gli itinerari stradali, naturalistici e urbani, a disposizione dei loro ospiti.

Dalla città ai monti Citroën Ami si dimostra veicolo dalle mille risorse

Grazie alla sua autonomia fino a 75 km, alla guida silenziosa e senza emissioni di CO2, alla facile ricarica in soli tre ore da una presa di corrente comune e al suo ottimo spazio interno per due passeggeri affiancati, questo veicolo consente ai clienti di esplorare le affascinanti località turistiche del nostro paese, offrendo un’esperienza moderna e rispettosa dell’ambiente, soprattutto presso alcuni degli hotel più prestigiosi.

L’Hotel Posta e l’Hotel Catturani sono due tesori storici che arricchiscono lo straordinario scenario delle Dolomiti del Brenta. Entrambi appartengono alla prestigiosa catena di hotel Bagaglino, celebre dagli anni ’90 come destinazione per vacanze esclusive. Con Citroën Ami, i clienti delle due strutture potranno godersi la mobilità elettrica nel bellissimo ambiente alpino delle vette dolomitiche, senza preoccuparsi del parcheggio anche durante i periodi di maggiore affluenza, mantenendo il comodo collegamento con il centro.

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, è un edificio storico restaurato, dove si fondono passato e design moderno, parte dell’RHC Group. Posizionato nel cuore di Roma, accanto alle storiche Terme di Diocleziano, il palazzo è situato in un’area privata attraversata dalle Mura Serviane. Grazie alla sua posizione privilegiata e alla qualità dei servizi offerti, costituisce una sorta di rifugio urbano. Con Citroën Ami, i visitatori di Palazzo Montemartini avranno un mezzo ideale per esplorare il centro cittadino e godersi le bellezze della Città Eterna.

Ricordiamo infine che si può guidare Citroën Ami a partire dai 14 anni, purché si abbia ottenuto il certificato di idoneità patente AM. Senza emissioni di CO2, il veicolo può percorrere fino a 75 km con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, ricaricabile in soli 3 ore utilizzando un normale cavo di alimentazione da 220V, incluso a bordo.