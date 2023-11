Stellantis si impegna a portare a Vigo la sua nuova piattaforma elettrica

Il gruppo Stellantis è molto attivo in Spagna dove possiede diversi stabilimenti. Uno di questi sorge nei pressi della città di Vigo. A proposito di questa fabbrica nelle scorse ore si registrano alcune dichiarazioni che sarebbero state effettuate dai rappresentanti del gruppo davanti al comitato aziendale dello stabilimento di Vigo in cui sarebbe stata promessa l’implementazione in questo sito produttivo di una nuova piattaforma elettrica entro il 2027. A quanto pare si potrebbe trattare della piattaforma STLA Small che verrà impiegata nei futuri modelli compatti del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Stellantis promette dal 2027 una nuova piattaforma elettrica per la fabbrica di Vigo

La notizia è stata confermata dalla direzione della fabbrica di Vigo in occasione di una riunione con i rappresentanti dei lavoratori della fabbrica per discutere del rinnovo del contratto collettivo. L’azienda ha sottolineato che l’introduzione nella fabbrica di questa nuova piattaforma rappresenta un elemento fondamentale per garantire la continuità della produzione anche dopo il 2027. Al momento ovviamente non è ancora chiaro di quali auto si possa trattare.

Ricordiamo che sempre in Spagna a Figuruelas vengono prodotte Opel Corsa, Peugeot e-2008 e dal prossimo anno anche la nuova Lancia Ypsilon. Sempre per la Spagna si vocifera anche dello spostamento della produzione della nuova generazione di Jeep Renegade, altro modello che sarà prodotto su piattaforma STLA Small. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla Spagna per il gruppo Stellantis nel corso dei prossimi mesi e cos’altro emegrerà a proposito del futuro del sito produttivo di Vigo.