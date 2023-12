Comau svela L.E.M.O.N., un sistema di trasmissione ibrido di nuova generazione

Comau, azienda specializzata nell’automazione industriale e parte di Stellantis, ha implementato un’importante innovazione nel campo dell’automotive. In collaborazione con HYCET, controllata di Great Wall Motor (GWM), ha sviluppato e installato una linea di assemblaggio automatizzata per la produzione di tecnologia DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Questa tecnologia, parte del sistema ibrido L.E.M.O.N., rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dei sistemi di trasmissione, combinando efficacemente motori a benzina ed elettrici.

Comau: partita la produzione della nuova trasmissione ibrida L.E.M.O.N.

Il progetto ha comportato la realizzazione di sei linee di assemblaggio, con un totale di 12 robot, progettati per raggiungere una capacità produttiva di 150.000 unità per linea ogni anno. Ciò è stato realizzato mantenendo un tempo ciclo inferiore a due minuti, un’impresa notevole nell’ambito dell’automazione industriale.

Gli ingegneri del brand torinese hanno sviluppato tutti i componenti necessari per questo sistema complesso, che include non solo l’assemblaggio di motori elettrici, ingranaggi e alberi motore, ma anche processi di testing finali.

Tale soluzione completa garantisce precisione e qualità elevata nel prodotto finale, aspetti fondamentali per HYCET, come sottolineato da Wu Hongchao – vicepresidente di HYCET Technology Co., Ltd.

Oltre a rispettare rigorosi standard qualitativi, il progetto ha messo in luce la capacità di adattabilità e di efficienza produttiva del marchio torinese. La linea di assemblaggio può essere facilmente personalizzata in base alle esigenze del mercato, riducendo i costi di produzione per futuri aggiornamenti dei prodotti DHT. L’integrazione di un MES (Manufacturing Execution System) ottimizza ulteriormente la gestione e la programmazione della linea.

Jeff Yuan, responsabile di Comau APAC, ha sottolineato l’importanza di questo progetto come esempio di collaborazione nel settore delle trasmissioni ibride e come testimonianza delle competenze di Comau nella mobilità elettrica.

Comau, ormai leader a livello globale nelle soluzioni per veicoli elettrici, continua ad espandere il proprio portafoglio tecnologico nel campo dell’e-drive. La loro esperienza copre un’ampia gamma di sistemi di assemblaggio, dai componenti per motori elettrici alle soluzioni per la lavorazione di alloggiamenti elettrici.

Inoltre, la loro offerta include sistemi avanzati per la produzione automatizzata di celle, moduli e batterie completi, nonché tecnologie per la formazione delle celle delle batterie. Questa versatilità consente al Consorzio Macchine Utensili di gestire progetti in ogni fase, dalla prototipazione alla produzione di massa, fino al riciclaggio delle batterie.