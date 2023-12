La chiusura del mercato di novembre ha un significato speciale: è l’ultimo prima della fine dell’anno e lascia solo i 31 giorni di dicembre per raggiungere gli obiettivi dell’anno. Nel caso di Citroën, il mese di Natale sarà l’occasione per mantenere il terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, che affronta con una quota di mercato del 6,6 per cento e 3.605 immatricolazioni nell’anno cumulato.

Citroën mantiene il terzo posto assoluto nel mercato spagnolo dei veicoli elettrici, con 3.605 immatricolazioni

Citroën, marchio pioniere dell’elettrificazione, con modelli commercializzati da decenni come la Saxo Electric, la C-15 Electric o, più recentemente, la C-Zero, offre la sua esperienza, la sua vocazione innovativa e la sua visione esclusiva di conforto. Tre fattori molto apprezzati che sono stati presi in considerazione nell’elettrificazione della gamma di veicoli commerciali Double Chevron con un’offerta che si distingue per offrire caratteristiche utili, un alto livello di equipaggiamento, autonomia adattata alle esigenze di aziende e professionisti e possibilità e tempi di caricamento diversi per modello.

Costituisce una vera alternativa per garantire la mobilità in modo sostenibile e con libertà di accesso al centro delle grandi città. In questo mercato emergente, con tutte le richieste di professionisti e aziende come i veicoli commerciali elettrici, la casa francese è leader con 2.178 immatricolazioni, più del triplo rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso, e una quota del 24,9 per cento. Nel mercato totale (termico + elettrificato), Citroën ha realizzato 54.511 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali e una penetrazione del 5,4 per cento tra gennaio e ottobre.

Modello più venduto della Marca quest’anno, la Citroën C3 ha totalizzato 11.936 immatricolazioni, seguita da vicino dalla Citroën C4 “Made in Spain”, con 10.921. La Citroën C3 Aircross “aragonese” è terza tra le autovetture Double Chevron, con 8.706 unità immatricolate. Nel mercato dei quadricicli elettrici, la piccola Ami è leader nelle vendite con 563 immatricolazioni, pari a una quota dell’87,2 per cento.