Stellantis registra il miglior novembre di vendite dal 2016 in Messico

Stellantis Messico ha riportato il miglior novembre come vendite dal 2016 con 8.146 unità, un incremento del 19 per cento rispetto al novembre del 2022. Il marchio leader nelle vendite per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe è stato ancora una volta Ram.

Tutti i nostri marchi tengono una cosa in comune, la qualità. Ogni veicolo offre ai nostri clienti uno stile di vita, un grande piacere di guida, tecnologia e comfort. Inoltre la nostra gamma continua a crescere per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti ”ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Mssico.

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, segnaliamo che Alfa Romeo ha registrato vendite per 49 unità, vivendo così il miglior novembre di vendite della sua storia. Dodge ha riportato il suo miglior risultato da novembre 2018 con 1.717 unità immatricolate. Dodge Attitude ha venduto 1.006 unità, il miglior novembre dal 2019. Dodge Challenger ha vissuto il suo miglior mese di novembre dal 2018, con un incremento del 71 per cento. Dodge Charger ha aumentato le sue vendite del 51 per cento rispetto a novembre 2022. Dodge Journey ha venduto 561 unità.

FIAT ha riportato il miglior mese di novembre della sua storia in Messico con 1.070 unità vendute. Fiat Ducato ha registrato il miglior novembre come vendite dal 2018. Fiat Argo ha aumentato le sue vendite del 46 per cento rispetto a novembre 2022 con 145 unità. Fiat Pulse ha ridotto le vendite dell’11 per cento rispetto a novembre 2022 con 442 unità. Fiat Fastback ha venduto 206 unità. Fiat Mobi ha immatricolato 197 unità.

Sempre a propisito dei marchi di Stellantis, Jeep ha registrato le migliori vendite da novembre 2015 con 1.921 unità, in aumento del 38 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep Renegade ha registrato il mese di novembre più importante della sua storia con 616 unità. Jeep Compass ha registrato il miglior mese di novembre nelle vendite dal 2012 con 564 unità. Jeep Wrangler ha venduto solo 226 unità. Jeep Grand Cherokee ha venduto 303 unità, il miglior risultato da novembre 2018. Wagoneer ha venduto 26 unità.

Peugeot ha venduto 1.012 unità, crescendo del 95 per cento rispetto al 2022. Peugeot 2008 e Peugeot 3008 hanno registrato le migliori vendite di novembre della loro storia. Peugeot Rifter ha migliorato le sue vendite del 96 per cento rispetto al 2022. Peugeot Partner, Peugeot Manager e Peugeot Expert hanno venduto rispettivamente 264 unità, 84 unità e 37 unità.

Per concludere con i marchi di Stellantis, Ram ha immatricolato a novembre 2.377 unità. Il Ram 700 ha venduto 620 unità. Ram ProMaster ha venduto 301 unità crescendo del 37 per cento rispetto a novembre 2022. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 1.028 unità e 376 unità.