Free2move Charge e i concessionari Stellantis insieme per rendere più capillare la rete di ricarica rapida

Stellantis installerà una rete di stazioni di ricarica rapida (> 50 kW) in tutta Europa presso i suoi concessionari ufficiali entro la fine del 2024. Le stazioni di ricarica avranno il marchio Free2move Charge, l’ecosistema completo che offre soluzioni di ricarica e di energia per i veicoli elettrici, in qualsiasi momento e luogo, e che realizza la promessa e-ABC: easy to Always Be Charged (caricare è facile in ogni momento).

Le stazioni di ricarica avranno il marchio Free2move Charge

Stellantis vuole facilitare la ricarica pubblica per i suoi clienti EV e per tutti i proprietari di veicoli elettrici, a prescindere dal marchio, e per questo si affida a due partner chiave: la rete di concessionari Stellantis, che offrirà gli spazi per le stazioni di ricarica, e alcuni operatori specializzati del settore (CPO – Charge Point Operators) che investiranno, realizzeranno e gestiranno le stazioni stesse.

Per rendere più facile l’uso dei veicoli elettrici, ogni concessionaria avrà delle colonnine di ricarica rapida, che garantiranno ai clienti EV un’esperienza di ricarica ottimale in qualsiasi luogo. Le concessionarie, inoltre, avranno più visibilità e traffico, attirando nuovi visitatori a cui proporre nuovi servizi. I proprietari di veicoli elettrici dei brand Stellantis potranno usufruire di tariffe di ricarica vantaggiose usando l’App Free2move Charge Go e potranno scoprire e provare la ricarica pubblica e tutto l’ecosistema legato agli EV.

Ricardo Stamatti, Senior Vice President of Global Charging & Energy di Stellantis, ha affermato: “Questo progetto nasce da una collaborazione tra Free2move Charge Europe, guidata da Magdalena Jablonska, il nostro team di vendita europeo, la rete di concessionari e i principali partner operatori di ricarica, con un unico obiettivo: rispondere alle esigenze dei nostri clienti in materia di ricarica rapida. Un approccio completo che garantirà un’esperienza di ricarica facile e sempre disponibile, ovunque i nostri clienti ne abbiano bisogno”. “Le nuove stazioni di ricarica rapida della rete Stellantis saranno un’opportunità sia per i clienti che per i concessionari Stellantis di partecipare allo stesso percorso sostenibile e virtuoso”, ha aggiunto Danilo Annese, Head of Global Retail di Stellantis.

Le associazioni europee dei concessionari dei brand Stellantis appoggiano l’approccio e la strategia vincente: “Il programma, basato su un modello di business con terze parti, permetterà ai concessionari scelti di partecipare al progetto senza fare investimenti, attrarre nuovi potenziali clienti EV offrendo nuovi servizi a valore aggiunto e diventare un punto di riferimento importante per la comunità EV in crescita.”

L’ampliamento dell’infrastruttura di ricarica e l’offerta di mobilità elettrica a tutti i nostri clienti sono fondamentali per accelerare il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, con l’obiettivo di raggiungere un mix di vendite di autovetture BEV del 100% in Europa e del 50% di autovetture e autocarri leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030. Stellantis è sulla strada giusta per diventare, entro il 2038, un’Azienda a zero emissioni nette di carbonio, in ogni suo ambito, con una compensazione a una cifra percentuale delle emissioni residue.