Stellantis: Free2move acquisisce Kuantic

Free2move, la società telematica del gruppo Stellantis, ha acquisito Kuantic, una società specializzata nella gestione della flotta connessa. Kuantic era controllata dal 2017 da Valeo, un produttore francese di componenti per auto. Con questa operazione, Free2move rafforza la sua offerta di soluzioni telematiche, che si basano sulla piattaforma di raccolta e analisi dei dati di Kuantic, certificata dai principali costruttori di auto. Kuantic è stata fondata nel 2003 e offre diverse soluzioni per la connettività dei veicoli.

Brigitte Courtehoux, la responsabile di Free2move, ha dichiarato che l’acquisizione di Kuantic è una mossa strategica per ampliare la loro offerta di mobilità. Ha aggiunto che con Kuantic, Free2move potrà fornire ai suoi clienti aziendali soluzioni e servizi di connettività di alto livello. Kuantic è una società che fa parte del loro ecosistema e che offre soluzioni telematiche avanzate.

Il marchio Kuantic non esisterà più dopo l’acquisizione da parte di Free2move. Le soluzioni telematiche saranno vendute sotto il nome di Free2move. Dominique Doucet, il responsabile di Kuantic, si dice contento di far parte di Free2move e di contribuire a creare il futuro della mobilità con una proposta multimarca di qualità. Afferma che la loro esperienza sarà valorizzata dalla collaborazione già avviata con successo. Queste sono le sue parole.

Free2move, la società di mobilità del gruppo Stellantis, ha come obiettivo di arrivare a 15 milioni di clienti e 2,8 miliardi di euro di fatturato nel mondo entro il 2030. Per raggiungere questa sfida, ha comprato Kuantic, una società di soluzioni telematiche. Questa operazione è anche strategica per Stellantis, che vuole essere il primo produttore mondiale di veicoli commerciali nel 2027. Con la nuova divisione Pro One, Stellantis prevede di dotare tutti i suoi veicoli commerciali leggeri di soluzioni telematiche.