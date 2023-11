Stellantis annuncia cambiamenti esecutivi in ​​Nord America

Stellantis North America ha nominato oggi due dirigenti con ruoli chiave a sostegno del marchio Jeep mentre la regione si prepara all’offensiva elettrica nel 2024. Entrambe le mosse entreranno in vigore dal 1° dicembre. William Peffer sarà nominato responsabile del marchio Jeep Nord America. Peffer è entrato a far parte dell’azienda nel 2020, dove ha ricoperto il ruolo di CEO di Maserati North America. In precedenza, è stato COO di Kia Motors America.

Nomine importanti per il gruppo Stellantis in Nord America

Jim Morrison viene nominato responsabile della neonata attività Jeep Performance Parts, dove guiderà gli sforzi per sfruttare significative opportunità di crescita. Morrison in precedenza è stato a capo di Jeep North America e ha ricoperto posizioni nelle vendite e nei marchi Jeep e Ram.

“Stiamo entrando in un nuovo capitolo per la regione e sono fiducioso che sia Bill che Jim porteranno la loro passione e la loro intensa attenzione al cliente nei loro nuovi incarichi”, ha affermato Mark Stewart, Direttore operativo di Stellantis Nord America. “La profonda esperienza di Bill con il marchio porterà una prospettiva unica e preziosa per il marchio Jeep che inizierà a lanciare il suo portafoglio elettrico il prossimo anno. La passione sfrenata di Jim per Jeep e le sue capacità su strada e fuoristrada contribuiranno a elevare e accelerare il nostro business aftermarket, soprattutto con il futuro elettrico del marchio proprio dietro l’angolo per i nostri clienti nordamericani”.

Dunque per Stellantis cambiamenti importanti in una fase delicata. Ricordiamo che entro il 2030 il 50 per cento delle vendite di auto del gruppo automobilistico in Nord America dovrà essere rappresentato da auto elettriche secondo i piani del programma Dare Forward 2030 annunciato lo scorso anno dal numero uno dell’azienda, il CEO Carlos Tavares.