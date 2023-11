Gigafactory a Termoli: il 4 dicembre incontro tecnico al Mise

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli, destinato a diventare una gigafactory per la produzione di batterie per auto elettriche, sarà al centro di un incontro tecnico che si terrà il 4 dicembre al ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro, convocato dal MISE parteciperanno i rappresentanti dei sindacati, della Regione Molise, di Stellantis e di Automotive Cells Company (Acc), la joint venture tra il gruppo automobilistico TotalEnergies/Saft e Mercedes-Benz che realizzerà l’impianto.

L’obiettivo dell’incontro è tracciare il percorso per la conversione dello stabilimento, che attualmente produce motori endotermici e cambi, in una fabbrica di batterie ad alte prestazioni di nuova generazione. Si tratta di un progetto strategico per il gruppo Stellantis, che ha annunciato di voler vendere cinque milioni di veicoli elettrici a batteria nel 2030, e per il territorio molisano, che potrà beneficiare di un investimento da 2,3 miliardi di euro e di 370 milioni di aiuti pubblici.

La gigafactory di Termoli sarà una delle tre previste in Europa da Stellantis, insieme a quelle di Douvrin in Francia e di Kaiserslautern in Germania. Inoltre, il gruppo ha annunciato altri due poli produttivi per batterie negli Stati Uniti. La gigafactory di Termoli avrà una capacità, a regime, fino a 40 gigawattora e impiegherà circa 2 mila lavoratori. I lavori per la conversione dello stabilimento dovrebbero iniziare nel 2024 e la produzione delle batterie nel 2026. Nel frattempo, i lavoratori godranno di ammortizzatori sociali, permessi e ferie, e saranno coinvolti in percorsi di formazione e addestramento.

Vedremo dunque cosa emergerà da questo incontro relativo alla gigafactory di Termoli e se finalmente le preoccupazione dei sindacati in relazione al peso sociale di questa transizione troveranno sollievo nelle promesse delle parti interessate.