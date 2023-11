Nuova Opel Corsa con trazione ibrida a 48 volt per la prima volta

Opel offrirà presto per la prima volta motori ibridi con tecnologia a 48 volt per la sua piccola auto più venduta nuova Opel Corsa. Il sistema di guida include una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, oltre a due nuovi motori a benzina da 1,2 litri. I motori a tre cilindri da 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV sono stati sviluppati appositamente per l’uso ibrido e sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV.

Al debutto la nuova Opel Corsa ibrida con tecnologia da 48 volt

Efficiente, facile da usare e molto divertente da guidare, la tecnologia ibrida a 48 volt è perfetta per la nuova Opel Corsa. Con la nuova Corsa Hybrid da 74 kW/100 CV con tecnologia a 48 volt (consumo di carburante secondo WLTP: 4,7-4,6 l/100 km, emissioni di CO 2 106-102 g/km; nel ciclo combinato). Corsa 1.2 motorizzata non elettrificata con cambio automatico a otto rapporti (consumo di carburante secondo WLTP: 5,5-5,4 l/100 km, emissioni di CO 2 124-122 g/km; ciascuno combinato) con poco meno di un litro di carburante ogni 100 chilometri (circa il 15%) e quindi ridurre anche le emissioni di CO 2.

Nella guida quotidiana in città e sulle strade di campagna, i motori a benzina ed elettrici della Opel Corsa Hybrid lavorano insieme o separatamente a seconda delle esigenze, sempre in armonia ottimale con il consumo energetico e le prestazioni. La tecnologia mostra davvero i suoi punti di forza, soprattutto nel traffico cittadino.

Il motore elettrico consente alla Opel Corsa di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a un chilometro a bassa velocità (ad esempio in manovra o a velocità inferiori a 30 km/h). La trazione elettrica supporta il motore a benzina anche in fase di accelerazione e partenza da ferma: se la Corsa Hybrid rallenta, il motore a benzina si spegne e il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido. La batteria immagazzina anche l’energia recuperata durante la frenata rigenerativa.

La nuova Opel Corsa con sistema ibrido a 48 volt è perfetta per i clienti che viaggiano prevalentemente in città o nelle grandi aree urbane e limitrofe. La tecnologia avanzata è facile da usare e piacerà anche ai guidatori che vogliono godersi per la prima volta il divertimento della guida elettrica senza dover ricaricare esternamente.

Con il sistema a 48 volt, la nuova Opel Corsa offre una scelta di propulsione che va dai motori puramente elettrici a batteria a quelli ibridi fino ai motori a combustione altamente efficienti, che non ha eguali in questa classe di veicoli. Allo stesso tempo, la tecnologia dà ulteriore slancio all’offensiva di elettrificazione costantemente portata avanti. Già nel 2024 Opel offrirà almeno una variante elettrica a batteria in ogni serie. Dal 2025, tutti i nuovi modelli Opel saranno esclusivamente completamente elettrici.