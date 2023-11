Stellantis: l’ingegnere condannato per il dieselgate non dovrà affrontare ulteriori pene detentive

Un ex dirigente di Stellantis ha ricevuto una condanna di un giorno e non dovrà pagare il risarcimento per il caso di truffa sulle emissioni diesel che coinvolge la casa automobilistica proprietaria dei marchi Jeep, Ram, Chrysler, Dodge e Fiat. Emanuele Palma ha ammesso la sua colpevolezza a luglio presso il tribunale federale di Detroit per l’accusa di aver cospirato per violare il Clean Air Act nel caso relativo alla vendita di oltre 100.000 pick-up Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 del periodo 2014-2016. Quei veicoli erano stati pubblicizzati come dotati di “EcoDiesel pulito”, ma le autorità hanno affermato che erano stati regolati in modo da emettere meno inquinanti durante i test federali sulle emissioni rispetto a quando venivano usati.

Stellantis: niente più pene detentive per l’ingegnere Emanuele Palma

FCA US LLC, la filiale americana di Stellantis, ha ammesso la sua responsabilità penale nel 2022 per le sue accuse nel caso ed è stata condannata a pagare circa 300 milioni di dollari, che si sommavano a precedenti intese con i consumatori e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. È stato un caso che ha avuto ripercussioni, anche se non alla stregua del più vasto scandalo Volkswagen Dieselgate, che è costato alla casa automobilistica miliardi di dollari.

Eric Mayne, portavoce di Stellantis, ha dichiarato che la società non commenta la condanna di Palma. Non è stato possibile avere un commento da un portavoce dell’avvocato di Palma. Nel caso Palma, la giudice Nancy Edmunds ha scritto in una dichiarazione del tribunale del 14 novembre che “il tribunale non impone i costi di reclusione per la mancanza di risorse finanziarie dell’imputato”. La dichiarazione precisava che Palma avrebbe dovuto pagare una tassa di 100 dollari ma nessuna multa o restituzione.

Palma, un cittadino italiano che viveva a Bloomfield Hills, era in aspettativa retribuita dopo la sua accusa nel 2019 e ha dato le dimissioni il giorno in cui ha ammesso la sua colpevolezza, secondo una nota di sentenza presentata dal suo team legale. Quel giorno gli è stato anche permesso di recuperare il suo passaporto e di trasferire la sua famiglia in Italia.

Palma era stato un ingegnere di calibrazione che lavorava per VM Motori, un fornitore di motori diesel con sede in Italia, prima che FCA comprasse la società nel 2013, secondo i documenti del tribunale. Questo prima che Fiat Chrysler Automobiles si unisse al produttore di Peugeot PSA Group nel 2021 per formare Stellantis. Il caso era stato presentato nel 2019. La nota di condanna di Palma dice che “riconosce la piena responsabilità per la condotta alla base del reato e si pente profondamente di aver accettato la decisione di FCA” di non comunicare informazioni all’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.

La nota di condanna presentata dal governo descrive la condotta di Palma “un tradimento dei suoi valori personali e professionali” e dice che “la cospirazione in questo caso è stata prolungata nel tempo e ha implicato una grande quantità di cattiva condotta continua da parte della società e dei suoi agenti, incluso Palma”. Tuttavia, nella nota si specificava che il governo non avrebbe contestato una sentenza che gli evitasse un’ulteriore detenzione. Sono ancora in corso i procedimenti penali federali contro altri due dirigenti, Sergio Pasini e Gianluca Sabbioni, ma il loro status non è chiaro. Al momento non sono fissate udienze presso il tribunale federale e entrambi vivono in Italia.