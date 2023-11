Ferrari conquista altri due titoli nella Ultimate Cup Series

Nel recente evento al Circuito Paul Ricard, la Ultimate Cup Series ha visto emergere vincitori indiscussi. Il team Visiom, e la sua Ferrari 488 GT3 Evo 2020, ha ottenuto un successo straordinario, confermandosi campione della categoria Endurance GT.

Questa vittoria rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale, in cui la squadra ha dominato sia nella classifica generale che nella specifica categoria UGT3A, ripetendo il trionfo già ottenuto nel 2022.

Ferrari: il brand di Maranello vince sia nella Endurance GT che nella Sprint GT

La 488 GT3 Evo 2020, con il n°1 e pilotata dall’esperto trio Jean Bernard Bouvet, David Hallyday e Jean Paul Pagny, ha mostrato una performance ineccepibile nell’ultima gara di quattro ore a Le Castellet, battendo la concorrenza e lasciandosi alle spalle un’altra Ferrari 488 GT3 Evo 2020, quella n°52 del team AF Corse. Quest’ultima, guidata da Franck, Henri e Simon Dezoteux, ha lottato per il podio, nonostante un controverso contatto con un avversario abbia penalizzato la loro corsa.

Nella categoria Sprint GT, è stato Francesco Atzori a brillare, portando al successo la Ferrari 488 Challenge Evo n°33 del team SR&R nella classe UGT3B. Questo trionfo non solo ha confermato Atzori come campione piloti, ma ha anche assicurato al suo team il titolo a squadre.

La squadra, guidata da Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti, ha accumulato successi impressionanti durante la stagione, con tre vittorie in UGT3A e 13 in UGT3B, dimostrando l’eccezionale talento di Atzori, soprattutto considerando che questo è stato il suo anno di debutto nella Ultimate Cup Series.

Il fine settimana si è concluso con ulteriori successi per Ferrari nella classe UGT3B grazie al team Racing Spirit of Leman. Alla guida della Ferrari 488 Challenge Evo n°91, Frédéric Lacore ha trionfato in Gara 2 mentre in Gara 3 ha condiviso la vittoria con il suo compagno di squadra Alexandre Delaye, confermando ancora una volta la supremazia e l’eccellenza del cavallino rampante nel mondo del motorsport.