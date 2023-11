Nuove Lancia Ypsilon, Delta e Gamma: ecco cosa le accomunerà

Nuove Lancia Ypsilon, Delta e Gamma sono le tre auto che avranno il compito nei prossimi anni di riportare la casa italiana in Europa rendendola protagonista nel segmento premium del mercato auto del nostro continente. Si tratterà di tre auto molto differenti tra loro. La prima ad arrivare sarà la nuova Ypsilon che sarà una berlina compatta di segmento B lunga 4 metri che debutterà nel corso del primo trimestre del 2024 e sarà prodotta in Spagna su piattaforma CMP. Questa auto arriverà sia in versione elettrica che ibrida e avrà anche una versione top di gamma HF che vedremo nel 2025.

Ecco cosa avranno in comune le tre future auto di Lancia

La seconda ad arrivare sarà la nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio. La vettura sarà solo elettrica e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. L’auto avrà una autonomia fino a 700 km una lunghezza di circa 4,7 metri e linee da fastback. L’ultima ad arrivare nel 2028 sarà la nuova Delta. Di questa auto sappiamo che avrà uno stile fedele alla sua celebre antenata, sarà solo elettrica, lunga 4,4 metri e nascerà sempre su piattaforma STLA Medium. Il luogo di produzione non è stato ancora confermato ufficialmente.

Non si esclude che l’auto possa essere prodotta in Italia. Molto dipenderà dagli accordi che verranno presi nei prossimi giorni tra Stellantis e governo italiano a proposito della produzione di auto nel nostro paese con l’obiettivo di 1 milione di unità prodotte all’anno. Nuove Lancia Ypsilon, Gamma e Delta dunque sono tre auto molto diverse tra loro che dovrebbero garantire alla casa piemontese di tornare ad occupare il 50 per cento del mercato premium in Europa aumentando e non di poco le sue quote di mercato.

Quello su cui oggi ci vogliamo soffermare a proposito di queste sono gli aspetti comuni a tutti e tre i modelli. Gli elementi che caratterizzeranno dunque la futura gamma di Lancia. Ovviamente tutte e tre queste auto avranno molti elementi di design in comune tra loro. Questi saranno ereditati dalla concept car Pu+RA HPE presentata alla Milano Design Week la scorsa primavera e che come sappiamo rappresenta il manifesto di Lancia per il futuro. Altra cosa che accomunerà tutte e tre queste vetture e che esse punteranno sull’eleganza e sullo stile italiano.

Le tre auto di Lancia avranno uno stile fatto per piacere ad un pubblico molto vasto. Quindi non solo donne come avviene oggi con l’attuale Ypsilon ma anche uomini e soprattutto giovani. Altra cosa che accom,unerà queste auto è l’utilizzo di interni premium che ricorderanno lo stile tipico dei salotti italiani con materiali raffinati e di altissimo livello. Infine dobbiamo anche parlare della tecnologia a bordo che sarà completa ma soprattutto facile da usare e quindi accessibile a tutti. Con queste caratteristiche dunque la casa automobilistica italiana pensa di avere le carte in regola per affermare le sue tre nuove auto nel segmento premium del mercato auto in Europa.