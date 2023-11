Stellantis presenta le sue ultime novità alla mostra Drive Different del MAUTO

In un’epoca in cui la sostenibilità e l’innovazione guidano il settore automobilistico, Stellantis emerge come protagonista di un viaggio rivoluzionario. La mostra Drive Different, inaugurata al Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO) e aperta fino al 7 aprile 2024, è una finestra sul passato, presente e futuro della mobilità.

La narrazione inizia con un salto nel passato, precisamente al 23 novembre 1973, data in cui il governo Rumor introdusse il Decreto Legge 304, un punto di svolta nella storia automobilistica italiana. Qui, la Lancia Beta Coupé del 1973 e la Lancia Pu+Ra HPE, un simbolo di design sostenibile e tecnologia avanzata, rappresentano una fusione tra tradizione e innovazione.

Stellantis: al Museo dell’Automobile di Torino è possibile vedere dal vivo le ultime novità del gruppo

Il percorso espositivo si snoda attraverso vari modelli iconici. Da un lato, la Fiat Topolino – un quadriciclo leggero 100% elettrico che ridefinisce la mobilità urbana con zero emissioni e dimensioni compatte – dall’altro l’e-scooter 500 Iride – un prodotto del Centro Stile Fiat, pensato per la mobilità individuale e sostenibile.

L’evoluzione tecnologica è palpabile nel confronto tra il pianale della Lancia Delta HF Integrale e le nuove piattaforme BEV. Questo salto tecnologico viene ulteriormente esemplificato dalla nuova Jeep Avenger, dotata di un’innovativa batteria sviluppata nel Battery Technology Center di Mirafiori, segnando un progresso significativo verso veicoli BEV di alta qualità.

Al MAUTO, Stellantis presenta anche il futuro della mobilità sostenibile con l’Opel Vivaro-e Hydrogen, il primo van a idrogeno prodotto da una casa automobilistica. Questo modello pone le basi per un futuro di mobilità a zero emissioni, soprattutto nel settore commerciale.

La mostra si completa con la DS E-Tense FE23, la monoposto di Formula E di DS Automobiles che anticipa le tecnologie elettriche del futuro. Questo modello simboleggia l’ingresso nell’era della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

Drive Different non è solo un’esposizione di auto, ma anche una vetrina di soluzioni per la ricarica e la micromobilità. Il gruppo automobilistico presenta due soluzioni di ricarica: eProWallbox per uso privato ed ePublic per aree pubbliche, entrambe parte dell’ecosistema Free2Move.

Infine, il progetto Arena del futuro dimostra la tecnologia DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), che consente di ricaricare veicoli elettrici in movimento, promettendo una rivoluzione nell’ambito dell’autonomia dei veicoli elettrici.