Stellantis: Leapmotor prevede di iniziare ad esportare auto in Europa nel terzo trimestre del 2024

Leapmotor ha annunciato in precedenza che assegnerà 194 milioni di azioni a Stellantis. Wu Qiang, co-presidente della casa automobilistica cinese, ha recentemente affermato che la transazione con Stellantis è stata completata, e per Leapmotor la prima scelta per il layout all’estero è il mercato europeo. Il marchio cinese verrà esportato in 10 paesi europei tra cui Germania, Italia, Francia e Spagna. Le consegne dovrebbero iniziare nel terzo trimestre del prossimo anno. Al momento non esiste un obiettivo di vendita specifico “Proviamo prima ad entrare nel mercato e poi valuteremo”, ha dichiarato il CEO.

Il debutto di Leapmotor in Europa avverrà nel corso del terzo trimestre del 2024

Wu Qiang ha affermato che Leapmotor utilizzerà i canali di vendita esistenti di Stellantis per l’esportazione e utilizzerà anche la sua esperienza nazionale e combinata con le condizioni del mercato europeo per costruire un canale di vendita completo. In termini di modelli, ha rivelato che il primo modello oltreoceano è il SUV elettrico “C10”, che è stato precedentemente presentato al Salone dell’Auto di Monaco in Germania e al Salone dell’Auto di Guangzhou.

Il numero uno della casa automobilistica cinese ha affermato che l’attuale capacità produttiva nazionale di Leapmotor è sufficiente per supportare la vendita di 700.000 veicoli. Tuttavia, con l’aumento della capacità produttiva in futuro, l’azienda non investirà nella costruzione di stabilimenti all’estero e potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo degli stabilimenti esteri di Stellantis per integrare la capacità produttiva. non escludere OEM di fabbrica di terze parti. Alla fine di settembre, il volume totale delle consegne di veicoli dell’azienda nel terzo trimestre ammontava a 44.325 veicoli, con un aumento del 24,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.