Alfa Romeo Giulia vince per il settimo anno consecutivo lo ‘sport auto AWARD’

Per la 31esima volta la rivista Sport Auto ha chiesto ai suoi lettori quali fossero i veicoli più sportivi sul mercato tedesco. Tra le vincitrici: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La berlina sportiva da 382 kW (520 CV) ha vinto per la settima volta consecutiva la classifica delle importazioni nella categoria “Berline/station wagon fino a 100.000 euro” con un impressionante 52,2% dei voti.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha vinto per la settima volta consecutiva il rinomato concorso

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania, ha ritirato il trofeo del vincitore ottenuto dalla versione top di gamma della berlina di segmento D durante la cerimonia di premiazione a Stoccarda. Per lo Sport Auto AWARD 2023 si sono candidati 190 modelli di veicoli in 20 categorie e hanno votato circa 9.500 lettori.

“L’entusiasmo degli appassionati di auto sportive per Alfa Romeo Giulia è ininterrotto. Recentemente abbiamo rinnovato in modo completo e tecnologico l’intera serie e anche il modello di punta Quadrifoglio. Abbiamo così gettato le basi per la settima vittoria consecutiva dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio allo ‘sport auto AWARD’. Sono molto orgoglioso di questo successo. Vorrei ringraziare sentitamente i lettori di sport auto per la loro fiducia”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio entusiasma in Germania gli appassionati di auto dal 2016. Quest’anno la pluripremiata berlina sportiva ha ricevuto un aggiornamento tecnico ed estetico. Tra le novità figurano l’aumento della potenza del motore V6 biturbo a 382 kW (520 CV) e il differenziale meccanico a slittamento limitato Alfa TM Q2 nell’asse posteriore. Aggiornati anche i fari, ciascuno suddiviso in tre elementi e dotati di tecnologia full LED Matrix. Lo strumento centrale completamente digitale (“Cannocchiale”) può essere configurato nella nuova grafica RACE ispirata alle corse. La dotazione di serie comprende anche il controllo della dinamica di guida Alfa TM DNA Pro con modalità RACE, il cambio automatico a otto rapporti di ZF con paddle al volante, l’impianto frenante ad alte prestazioni di Brembo, il telaio attivo Alfa TM Active e spoiler anteriore attivo Alfa TM Active Front Splitter. Inoltre, i componenti della carrozzeria in alluminio e fibra di carbonio (ad esempio il cofano) garantiscono una significativa riduzione del peso.