Free2move supporta la strategia Stellantis Pro One con la sua piattaforma di manutenzione preventiva

La piattaforma digitale di manutenzione preventiva Free2move fa parte della strategia di Stellantis per rafforzare la sua attività di veicoli commerciali sotto il marchio “Pro One”. La manutenzione preventiva fornisce informazioni sull’uso ed è pensata per aiutare a controllare e migliorare lo stato delle flotte di veicoli commerciali, offrendo assistenza attraverso avvisi in tempo reale e rapporti di manutenzione successiva, rendendo più facile per i gestori delle flotte tenere i propri veicoli in buone condizioni di lavoro. Inoltre, offre una funzionalità pratica per prenotare i servizi di manutenzione delle officine, fissando in pochi click un appuntamento con il servizio post vendita di Stellantis.

Il cliente viene informato sul servizio durante l’acquisto e la piattaforma attiva subito il monitoraggio per il suo veicolo commerciale. Il cliente riceve anche una email di benvenuto, che gli conferma che il suo veicolo è monitorato e che può contenere altre informazioni, come entrare nella piattaforma, le credenziali dell’utente e i vantaggi del servizio. I clienti possono accedere alla piattaforma di monitoraggio, che gli permette di vedere i dati, i report e altre funzioni in tempo reale, e di ricevere report periodici via email, con dettagli di consigli di manutenzione, avvisi e altre informazioni per aiutarli a migliorare il funzionamento della loro flotta.

Free2Move

Free2move offre anche Connect Fleet, la soluzione connessa di gestione della flotta per i clienti B2B. La piattaforma permette ai clienti di abbassare il costo totale di proprietà delle proprie flotte di veicoli, grazie soprattutto al feedback sul chilometraggio, agli avvisi di manutenzione, ai dati sul comportamento di guida per prevenire gli incidenti, al consumo di carburante e ai consigli di guida ecologica per gli autisti. Con Free2move Connect Fleet le aziende possono anche localizzare le proprie auto e richiedere di fare uno studio sulle proprie flotte di veicoli per aiutarle nella transizione energetica e usare i dati analizzati per identificare i veicoli che possono essere convertiti in energia elettrica.