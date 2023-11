Stellantis: produzione sospesa in molti stabilimenti per un attacco informatico ad un fornitore

Un attacco informatico contro Yanfeng Automotive Interiors, un importante fornitore cinese di Stellantis, ha causato la sospensione della produzione in diversi stabilimenti Stellantis nel Nord America. Yanfeng ha la sua sede nordamericana a Novi, nel Michigan, e produce parti essenziali come sedili, interni ed elettronica, tra le altre componenti. Yanfeng fornisce anche la General Motors, ma la casa automobilistica non ha ancora comunicato se la sua produzione sarà influenzata. Non ci sono molti dettagli sull’attacco informatico subito da Yanfeng, ma Auto News segnala che il suo sito web era fuori servizio.

Un attacco informatico al fornitore cinese Yanfeng causa lo stop alla produzione in diversi stabilimenti di Stellantis negli USA

“A causa di un problema con un fornitore esterno, la produzione in alcuni stabilimenti di assemblaggio di Stellantis in Nord America è stata interrotta”, ha detto a Crain’s la portavoce di Stellantis Ann Marie Fortunate. “Stiamo monitorando la situazione e collaborando con il fornitore per mitigare qualsiasi ulteriore impatto sulle nostre operazioni”.

Gli hacker stanno sempre più spesso attaccando le aziende e i privati, rubando i loro dati personali. A giugno sono stati esposti i dati di milioni di persone che hanno la patente di guida della Louisiana negli Stati Uniti. Tra le informazioni ottenute dagli hacker c’erano nomi, indirizzi, numeri di patente di guida, dati di registrazione dei veicoli e numeri di previdenza sociale. Un’azienda legata alla Russia ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Poco dopo che Stellantis ha comunicato che propone uscite volontarie a 6.400 dei suoi impiegati negli Stati Uniti, si è saputo di un attacco informatico che ha colpito la casa automobilistica. Il CEO Carlos Tavares ha detto che le uscite volontarie servono per aiutare la casa automobilistica a risparmiare denaro durante il passaggio a una gamma di veicoli elettrici. I tagli di personale previsti arrivano anche subito dopo che Stellantis ha raggiunto un accordo di lavoro temporaneo con il sindacato United Auto Workers. La maggior parte dei lavoratori rappresentati dalla UAW presso Stellantis deve ancora votare sul nuovo contratto.