Ferrari annuncia un programma di nuove assunzioni

Ferrari ha lanciato una serie di nuove iniziative con l’obiettivo di valorizzare il proprio personale. Nel contesto di un impegno sempre più marcato verso i propri collaboratori, il cavallino rampante ha annunciato un significativo piano di assunzioni, con 250 nuove posizioni da coprire entro la metà del 2024. Questo rafforza l’impegno del brand di Maranello verso la crescita e lo sviluppo professionale, evidenziando la sua posizione di leader nel settore automobilistico.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha sottolineato l’importanza delle persone nell’azienda, enfatizzando l’obiettivo di promuovere una cultura di responsabilità collettiva e coinvolgimento attivo dei dipendenti.

Ferrari: il brand di Maranello lancia una serie di nuove iniziative per il suo personale

Tra le iniziative spicca il lancio di un ambizioso piano di azionariato diffuso, che permetterà ai dipendenti di diventare soci dell’azienda attraverso l’assegnazione gratuita di azioni. Questo piano, in linea con le normative fiscali, conferisce un valore di circa 2065 euro in azioni per ogni dipendente e prevede benefici aggiuntivi per chi mantiene queste azioni per almeno 36 mesi.

Parallelamente, il costruttore di Maranello ha rinnovato l’accordo per il premio di competitività, validando un nuovo contratto con le organizzazioni sindacali di FIM, UILM e FISMIC. Questo accordo prevede un premio che potrebbe superare i 17.000 euro e offre ai dipendenti l’opportunità di convertire una parte del valore del premio in azioni della casa automobilistica.

In aggiunta, il produttore modenese ha introdotto un nuovo parametro legato al consumo energetico (ESG) per il calcolo del premio di competitività, allineandosi così alla propria strategia di sostenibilità.

Infine, il programma di welfare aziendale, noto come Formula Benessere, viene ampliato per includere check-up annuali gratuiti per i dipendenti e i loro familiari, così come iniziative a sostegno della genitorialità, come la possibilità di lavorare in modalità agile e permessi retribuiti estesi fino ai 10 anni di età dei figli dei dipendenti.

Queste iniziative dimostrano l’impegno continuo di Ferrari verso il benessere e la crescita dei propri collaboratori, riaffermando la sua posizione di leader nel settore.