Citroën My Ami Pop evolve il suo stile con un nuovo look 

Citroën modernizza la sua My Ami Pop con un nuovo design che rafforza il suo carattere giocoso, giovane e sportivo. My Ami Pop è una delle molteplici personalità offerte da Ami, che dal suo lancio ha conquistato più di 43.000 clienti e l’80% dei quali opta per una versione personalizzata. “Con questo nuovo frontale abbiamo voluto rendere la nuova My Ami Pop notevole e identificabile da tutti, anche a 100 metri. Grazie allo spoiler posteriore, l’auto sfoggia già una silhouette sportiva distintiva. Introducendo nuovi colori e nuove grafiche, questi attributi stilistici rafforzano il carattere energico di Ami, riecheggiando la guida reattiva e dinamica della modalità elettrica “, spiega Antoine Gaillot-Drevon, Designer degli esterni.

Arriva la nuova Citroen My Ami Pop

La Citroen My Ami Pop conserva tutti gli elementi stilistici esterni specifici che ne hanno decretato il successo: 4 copricerchi, 1 striscia grafica nera sotto il parabrezza, 1 rinforzo del paraurti anteriore e posteriore, 1 spoiler posteriore, 2 adesivi sul pannello laterale e 2 adesivi sulle soglie delle porte. Nella sua nuova livrea, My Ami Pop cambia colore con, come tonalità principale, l’introduzione dell’Infrarosso. Infatti, gli adesivi nella parte inferiore della porta e del pannello laterale passano dall’arancione al rosso Infrarosso, vero colore distintivo della gamma Citroën.

Nuova My Ami Pop si distingue per il suo look esterno più facilmente identificabile. Nuove cornici dei fari completano la fascia nera portante gli chevron posta sotto il parabrezza e il rinforzo nero dello scudo, caratteristiche della versione Pop. Questo nuovo frontale molto grafico e strutturato gli conferisce un aspetto marcato e deciso. La vettura si arricchisce di nuovi elementi grafici per esprimere un look più fresco e differenziante.

L’adesivo sulla portiera, elemento portante di questa versione, acquista carattere e impatto. La confezione della capsule conserva il numero 2 già presente su My Ami Pop, un omaggio all’unicità di Ami che approccia la mobilità in modo diverso. “2 è il numero fortunato di Citroën Ami: 2 passeggeri, 2 porte identiche, 2 scudi identici davanti e dietro, 2 parafanghi identici…” continua Antoine Gaillot-Drevon. Il numero 2 diminuisce di dimensioni per lasciare il posto a un cerchio stilizzato e a un triangolo, due forme molto semplici e grafiche, ispirate al mondo digitale dei videogiocatori.

Questo numero diventa giallo per una maggiore luminosità. Anche questa tonalità di giallo più vivace, introdotta in questa nuova variante, suscita curiosità e attira l’attenzione sul numero 2. Aiuta a collegare l’esterno con l’interno poiché il gancio della borsa è ora giallo. Dinamizza visivamente l’interno, dove domina la personalizzazione arancione dei tre contenitori portaoggetti, delle due cinghie di apertura e delle cuciture sui tappetini. Infine, un tocco di contrasto è dato dal bianco su parte del numero 2 e sui copriruota. Aggiunge leggerezza e freschezza a My Ami Pop. Attenzione ai dettagli, nella parte inferiore della capsula, le striature ricordano gli chevron Citroën, e risuonano con i motivi sottilmente posizionati sulla striscia nera del frontale.

My Ami Pop introduce un selettore di guida nella consolle centrale per una maggiore ergonomia. Tutti i controlli sono più visibili e più facili da selezionare. L’utente di Ami troverà così facilmente, oltre ai tasti RND, la presa USB, il comando della ventilazione, l’allarme di pericolo ed i comandi del riscaldamento/disappannamento. Nel primo trimestre del 2024 sarà disponibile anche il selettore di guida nella consolle centrale su tutte le versioni di Ami.

All’interno di My Ami Pop l’utente troverà tutta la dotazione di serie che semplifica la vita di tutti i giorni con accessori funzionali come la clip per smartphone, le reti per porte, la rete di separazione centrale, i tappetini o la scatola di connettività Dat@mi che consente di collega il tuo smartphone ad Ami per accedere a tutti i tuoi dati (autonomia disponibile, chilometraggio, avvisi di manutenzione, ecc.). Per l’infotainment offre l’interfaccia My Ami Play che trasforma il tuo smartphone in un cruscotto con accesso rapido alla navigazione, alla musica, alla radio o alle telefonate. Si controllano a distanza tramite il pulsante Citroën Switch da posizionare sul volante per non distogliere lo sguardo dalla strada e guidare con calma e in tutta sicurezza.