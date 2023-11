Citroen ad ottobre sul podio del mercato dei veicoli elettrici in Spagna

Ottobre si chiude come erano finiti i mesi precedenti: con Citroen al terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con una quota di mercato del 7% e 3.319 immatricolazioni. Con 1.092 unità immatricolate finora quest’anno, la Citroën ë-C4 prodotta a Madrid raggiunge una quota di mercato cumulata del 2,8 per cento ed è l’auto elettrica “Made in Spain” con le vendite più elevate in quel paese.

Nei primi dieci mesi dell’anno, Citroen ha registrato 49.791 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali

Attualmente, Citroën ha completato l’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali con un’offerta che si distingue per offrire caratteristiche utili, un alto livello di equipaggiamento, un’autonomia adattata alle esigenze di aziende e professionisti e possibilità e tempi di ricarica molto diversificati. Costituisce una vera alternativa per garantire la mobilità in modo sostenibile e con libertà di accesso al centro delle grandi città. Il Double Chevron è leader tra i veicoli commerciali 100% elettrici, con 1.987 immatricolazioni, più del triplo rispetto allo scorso anno in questo periodo, e una quota del 25,6 pe rcento.

Nel mercato totale (termico + elettrificato), Citroën ha ottenuto 49.791 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali e una quota di mercato del 5,5 per cento tra gennaio e ottobre. Per modello, la Citroën Berlingo domina il mercato dei veicoli commerciali, con 8.263 unità immatricolate complessivamente. Modello più venduto della casa francese quest’anno, la Citroën C3 ha totalizzato 10.635 immatricolazioni, seguita da vicino dalla Citroen C4, con 10.202, che la rendono l’auto più venduta tra le berline a 3 e 5 porte del Segmento C. La Citroën C3 Aircross “aragonese” è terza nella categoria B-SUV, con 8.316 unità immatricolate. Per quanto riguarda la Citroën Ami, continua ad essere leader di mercato nel segmento dei quadricicli elettrici leggeri con il 76,69 per cento ​​di quota.

Il mese di ottobre è stato anche il mese della première della Campagna di Comunicazione “Citroën è un luogo per tutti”. Sviluppata insieme a Havas Creative, questa è la quarta campagna incorniciata nel concetto “Citroën Made In Spain”, incentrata sulla produzione in Spagna della gamma strategica di modelli Citroën.