Stellantis annuncia un aumento del 7% dei ricavi netti nel 3° trimestre del 2023

Stellantis mantiene il suo slancio nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 7% delle vendite nette rispetto all’anno finanziario precedente e un volume di vendite ancora in crescita. Il “terzo motore” dell’azienda ha aumentato il proprio fatturato del 25% rispetto all’esercizio precedente. Le vendite globali di veicoli elettrici (BEV) sono aumentate del 37% rispetto al terzo trimestre del 2022, trainate principalmente dai seguenti veicoli: Jeep Avenger, Citroën Ami, Peugeot E-208, nuova Fiat 500e e Citroën ë-Berlingo. Le principali operazioni implementate nel corso dell’anno nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030 sono le seguenti per ciascuno dei tre principali pilastri:

Impegno: in un settore ancora colpito da cambiamenti e trasformazioni senza precedenti, Stellantis e la sua rete di rivenditori in Europa hanno consolidato la loro partnership per migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare il suo percorso complessivo. Con la firma di oltre 8.000 contratti di vendita e 25.000 contratti di post-vendita in 10 principali paesi europei, Stellantis e i suoi partner commerciali condividono gli stessi obiettivi in ​​termini di semplificazione, approccio multimarca, attenzione al cliente e qualità. Austria, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno già adottato il nuovo modello di business e si prevede che saranno seguiti dal resto dei paesi europei a partire dal 2024.

Stellantis aumenta i ricavi nel terzo trimestre

Tecnologia: Svelata la prima applicazione della piattaforma STLA Medium, la prima delle quattro piattaforme globali Stellantis pensate per i veicoli elettrici: si tratta della nuova Peugeot E-3008, che potrà vantare un’autonomia da leader fino a oltre 700 km, oltre a tempi di ricarica, prestazioni, efficienza e piacere di guida senza eguali. Con la volontà di dare forma alla mobilità urbana sostenibile di domani, Fiat torna nel segmento B con la nuova 600e, dotata di dotazioni di sicurezza all’avanguardia e con un’autonomia elettrica di oltre 400 km (ciclo misto WLTP) e 600 km (ciclo urbano WLTP in città.

Fiat ha presentato anche la sua nuova offerta di micromobilità, la Topolino, che offre un’autonomia di 75 km con una velocità massima di 45 km/h. Inoltre, la società ha annunciato l’avvio della produzione di un nuovissimo veicolo commerciale elettrico a Ellesmere Port, diventando il primo sito nel Regno Unito e Stellantis a livello globale dedicato al 100% alla produzione di massa di modelli elettrici.Presto arriverà sul mercato la nuova Citroën ë-C3, modello 100% elettrico. Prima auto elettrica europea accessibile, la ë-C3 offre un elevato livello di comfort e un facile funzionamento elettrico grazie al pacco batterie da 44 kWh (fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP). Sarà offerto a un prezzo netto identico nella maggior parte dei mercati europei, a partire da 23.300 euro.

Stellantis ha aperto il suo ultramoderno Battery Technology Center all’interno del complesso Mirafiori a Torino, in Italia. Il centro consentirà a Stellantis di progettare, sviluppare e testare pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software che equipaggeranno i suoi futuri veicoli.

L’azienda sta rafforzando il proprio ecosistema globale dedicato all’elettrificazione e mantenendo le proprie ambizioni in termini di carbon neutrality: validazione di test con Aramco per la compatibilità di 24 famiglie di motori termici con carburanti alternativi eFuels, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 da i 28 milioni di veicoli Stellantis attualmente in circolazione, presentazione con Saft del progetto IBIS (Intelligent Battery Integrated System), che potrebbe essere commercializzato sui veicoli Stellantis entro la fine del decennio, annuncio della costruzione di una sesta gigafactory a livello globale per supportare la propria ambiziosa strategia di elettrificazione volta a garantire la disponibilità di circa 400 GWh di capacità delle batterie, si tratterà della seconda gigafactory realizzata negli Stati Uniti con Samsung SDI, investimento nel progetto Hell’s Kitchen di Controlled Thermal Resources Holdings Inc., con una capacità produttiva pari a 300.000 tonnellate annue equivalenti di carbonato di litio, perfezionamento dell’acquisizione del 33,3% del capitale di Symbio, leader nella mobilità a idrogeno a emissioni zero, per rafforzare la posizione di leadership di Stellantis nel settore dei veicoli a idrogeno.

Valore: per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici in Nord America, Stellantis e altre sei importanti case automobilistiche internazionali hanno scelto di creare una rete di ricarica senza rivali con l’installazione di almeno 30.000 stazioni di ricarica ultraveloci.

Stellantis sta inoltre implementando una strategia multidimensionale volta a gestire e garantire la fornitura a lungo termine di microchip elettronici essenziali e raggiungere così gli obiettivi del piano Dare Forward 2030. La strategia di Stellantis combina accordi con produttori di semiconduttori, l’acquisto dell’accesso diretto ai beni essenziali parti e visibilità completa delle future esigenze dei chip elettronici.

La società ha riacquistato azioni per un valore di 0,5 miliardi di euro durante il terzo trimestre del 2023, per un totale di 1,2 miliardi di euro di azioni riacquistate durante i nove mesi precedenti il ​​30 settembre 2023. La società prevede di finalizzare il suo programma di riacquisto di azioni proprie nel 2023 per un importo di € 1,5 miliardi nel quarto trimestre del 2023.

Lo scorso ottobre Stellantis ha annunciato l’intenzione di acquisire circa il 20% di Leapmotor per 1,5 miliardi di euro nonché la creazione di “Leapmotor International”, una joint venture 51/49 gestita da Stellantis, che deterrà i diritti esclusivi per la produzione, esportazione e vendita di prodotti Leapmotor al di fuori della Cina.

Inoltre, sempre in ottobre, l’azienda ha lanciato Pro One, la sua offensiva strategica sui veicoli commerciali, che mira a rafforzare la sua leadership globale. Si baserà in particolare sulle offerte ai professionisti dei suoi sei marchi emblematici – Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall – e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030.