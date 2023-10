Stellantis e GM cercano l’accordo con UAW

General Motors e Stellantis hanno avuto intensi colloqui giovedì con il sindacato United Auto Workers (UAW) nel tentativo di porre fine a uno sciopero che dura ormai da sei settimane il giorno dopo che Ford Motor ha raggiunto un accordo contrattuale provvisorio. Ford è stata la prima delle tre grandi case automobilistiche di Detroit a negoziare un accordo per porre fine agli scioperi che hanno coinvolto 45.000 lavoratori da metà settembre, un accordo che potrebbe dare il tono per raggiungere accordi con GM e Stellantis.

Dopo Ford anche Stellantis e General Motors tentanto di trovare un accordo con UAW per far cessare gli scioperi dopo 6 settimane

Giovedì la UAW si è incontrata sia con GM che con Stellantis ed entrambi stanno lavorando per raggiungere un accordo, secondo le fonti. L’amministratore delegato della GM Mary Barra e il presidente della UAW Shawn Fain sono stati coinvolti nei colloqui di giovedì, e gli addetti ai lavori ritengono che un accordo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore, ma hanno avvertito che nulla è definitivo.

L’accordo della Ford, che deve ancora essere ratificato dai membri del sindacato, prevede un aumento salariale del 25 per cento nei quattro anni e mezzo del contratto e l’eliminazione dei livelli salariali più bassi per i lavoratori in alcune attività di ricambi Ford. Il direttore finanziario della Ford, John Lawler, ha detto ai giornalisti che lo sciopero è costato alla casa automobilistica 1,3 miliardi di dollari di profitti e 80.000 veicoli. “La ripresa della produzione sarà complessa”, ha detto Lawler, riferendosi al ritorno alla produzione dei tre stabilimenti di assemblaggio inattivi.

Lawler ha affermato che l’accordo sul lavoro aggiungerà tra gli 850 e i 900 dollari per veicolo in maggiori costi di manodopera per la produzione statunitense. L’accordo annulla le concessioni stipulate dal sindacato in una serie di contratti dal 2007, quando GM e l’ex Chrysler erano sull’orlo della bancarotta e Ford ipotecò i beni per restare a galla.

Le aziende si trovano ora collettivamente in una posizione migliore, anche se hanno tutte affermato che eccessivi aumenti salariali minerebbero la loro capacità di competere nei prossimi anni con produttori a basso costo come Tesla, il principale venditore di veicoli elettrici. L’accordo, che potrebbe servire da modello per accordi con GM e Stellantis, rappresenta, secondo la UAW, un aumento salariale totale di oltre il 33 per cento se si considerano i meccanismi di capitalizzazione e il costo della vita. “Sappiamo che è un record”, ha detto il presidente della UAW Shawn Fain in un discorso videoregistrato mercoledì sera. “Sappiamo che cambierà la vita. Ma ciò che accadrà dopo dipende da tutti voi.”