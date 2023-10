Leasys compie grossi passi avanti verso la mobilità sostenibile

Dopo il successo del consolidamento delle attività di Leasys e Free2Move Lease avvenuto in aprile, l’azienda è orgogliosa di presentare i promettenti risultati preliminari del suo impegno a favore della sostenibilità. Tra gennaio e settembre 2023 sono stati registrati più di 169 mila nuovi contratti in tutta Europa. In particolare, il 16 per cento di questi contratti riguardava veicoli elettrici, di cui il 9 per cento veicoli elettrici a batteria (BEV) e il 7 per cento veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV).

Nei primi nove mesi del 2023 Leasys ha raggiunto importanti traguardi nel suo percorso verso la mobilità sostenibile in Europa

La transizione di Leasys verso un futuro di mobilità più sostenibile non concerne solo la sostituzione delle auto. Comprende uno sforzo di collaborazione tra diverse parti interessate dell’industria, delle istituzioni e dei servizi, oltre a promuovere un cambiamento nella nostra coscienza ambientale collettiva. Ora come ora questi cambiamenti sono visibili in maniera piuttosto evidente per quanto concerne la composizione della flotta, dove le vetture elettriche e ibride rappresentano già il 30 per cento, in linea con l’obiettivo per il 2026, dove un contratto su due sarà per un green veicolo.

Mentre affrontiamo questa trasformazione storica, sia le aziende che i privati ​​devono fare affidamento su un fornitore di mobilità che possa fungere sia da fornitore che da consulente. La vasta rete commerciale di Leasys gioca un ruolo fondamentale in questa transizione, fungendo da punto di contatto primario con i suoi stimati clienti. Nel tentativo di accelerare la transizione elettrica, Leasys amplia continuamente il proprio portafoglio di soluzioni e servizi per la mobilità a emissioni zero. L’ambizione del marchio di Stellantis è rendere la mobilità accessibile e sostenibile per preservare il nostro ambiente e garantirne la tutela. Vedremo dunque quali altre novità saranno annunciate in proposito dal brand del gruppo automobilistico.