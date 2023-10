Ferrari al Gran Premio degli Stati Uniti: le parole di Leclerc e Sainz

All’ombra del Circuit of the Americas (COTA), la tensione è palpabile. Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari, esprime il suo entusiasmo per il GP degli Stati Uniti: “L’atmosfera americana è elettrizzante. L’accoglienza calorosa e l’entusiasmo sono sempre tangibili”.

Egli ritiene che il tracciato di Austin possa favorire le prestazioni della monoposto Ferrari SF-23. “La nostra Ferrari SF-23 potrebbe avere un vantaggio qui. Stiamo puntando a competere testa a testa con McLaren e Mercedes, specialmente dato il formato Sprint che ci attende”.

Ferrari: Sainz e Leclerc sono pronti per il Circuit of the Americas

Leclerc mette in guardia sulla criticità della preparazione: “Disporremo di una sola sessione di prove libere: bisogna centrare ogni dettaglio. Un’ottima preparazione può essere determinante per tutto il weekend, mentre un piccolo errore può compromettere tutto. Abbiamo affinato la nostra strategia grazie al lavoro al simulatore. Ora è tempo di trasferire quella preparazione sulla pista”.

La Scuderia Ferrari non guarda solo a questo weekend. La conclusione del 2023 ha una rilevanza duplice per il brand di Maranello. “Puntiamo a concludere in forza il campionato, con occhi fissi sulla seconda posizione tra i costruttori. Tuttavia, gli ultimi GP del 2023 serviranno anche come trampolino di lancio per il 2024. L’obiettivo? Ritornare a competere costantemente per la vetta”.

Dal canto suo, Carlos Sainz approda al COTA con un vigore forse superiore ai rivali, avendo saltato il precedente GP del Qatar. Tuttavia, non è privo di rammarico: “Mentre osservavo da lontano la gara a Lusail, mi chiedevo dove sarei potuto arrivare con la nostra strategia se fossi stato in gara. Certamente, ho avuto il vantaggio di un recupero fisico, ma a livello mentale è stata una sfida”.

Sainz sottolinea l’importanza delle prove libere in vista del GP degli Stati Uniti. “La competizione sarà feroce, con pochi decimi a separare i team che lottano per il podio. La nostra prestazione nelle prove libere sarà cruciale. Sono ansioso di testare la competitività del nostro bolide”. Concludendo, lo spagnolo rassicura sui problemi tecnici riscontrati in Qatar: “Abbiamo apportato le necessarie modifiche. Sono confidente che tali inconvenienti sono alle spalle”.