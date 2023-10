Stellantis fornirà oltre 250 veicoli alle forze armate spagnole

Stellantis si è aggiudicata ordini da milioni di dollari per la fornitura di furgoni e autovetture alle forze armate spagnole. Niente di strano se si considera che è il principale produttore dello Stato attraverso i suoi stabilimenti a Vigo, Saragozza e Madrid. E ha anche una tradizione nella contrattazione con le pubbliche amministrazioni in Spagna, che si tratti della Xunta, della Polizia Nazionale o della Guardia Civil. All’inizio di questo mese, infatti, il produttore si è aggiudicato il rinnovo della flotta mobile del governo galiziano, che prevede la fornitura di 84 veicoli per quasi tre milioni di euro, così come la consegna di 425 autovetture per la Direzione generale della polizia per 17 milioni, contratto aggiudicato lo scorso agosto.

Sono oltre 250 i veicoli acquistati dall’esercito spagnolo da Stellantis

In questo contesto, non è strano che il gruppo guidato da Carlos Tavares abbia avuto una buona chance anche nel rinnovamento dei veicoli dell’Esercito, offerente che in Galizia è legato a Urovesa, produttore di veicoli militari e grande fornitore della Difesa. Degli oltre mille veicoli acquisiti dalle Forze Armate, almeno 250 provenivano dagli stabilimenti Stellantis. Queste sono le unità che figurano negli ultimi contratti aggiudicati alla società.

Uno di questi è stato bandito per la fornitura di 68 furgoni a propulsione elettrica Citroën Ë-Spacetourer per 3,6 milioni per l’Esercito. Il produttore ha battuto Mercedes e Volkswagen. Nel luglio scorso si era anche aggiudicata un appalto per la consegna di 26 furgoni con attrezzatura cinologica, cioè attrezzati per il trasporto anche di cani per 1,1 milioni. A ciò si aggiungono le cento autovetture ibride destinate alla Marina Militare che Stellantis si è aggiudicata per 3,5 milioni esattamente un mese fa.

L’azienda non ha chiarito questo lunedì se ha ottenuto più contratti nel processo di rinnovamento del parco veicoli delle Forze Armate grazie ai fondi europei, anche se il portale appaltatori dello Stato elenca almeno 53 furgoni elettrici per la Marina e 13 veicoli ibridi per l’UME (Unità Militare di Emergenza), che ammonta a più di 2,5 milioni tra i diversi contratti.