Spoticar: grande successo al Bilboa Vertical Summer Tour 2023

Spoticar, il brand di Stellantis per il mercato dell’usato, ha concluso con successo la sua partecipazione al Bilboa Vertical Summer Tour 2023, l’evento itinerante di Radio Deejay che ha portato sport, musica e divertimento nelle spiagge più belle d’Italia. Spoticar è stato il mobility partner del tour, fornendo una flotta di vetture ibride selezionate tra i modelli più iconici dei marchi del gruppo, come Jeep Renegade e Compass, Fiat 500X Cabrio e Tipo SW, Citroën C5 Aircross, Opel Astra e Peugeot 508 SW.

Spoticar ha partecipato all’evento come Mobility Partner

Le vetture, personalizzate con una grafica dedicata, sono state utilizzate per accompagnare i talent e gli ospiti nelle otto tappe del percorso. Le vetture sono state anche esposte all’ingresso del Vertical Village, dove Spoticar ha allestito un corner con aree di intrattenimento e attività di engagement per il pubblico.

Spoticar ha approfittato dell’occasione per far conoscere il suo brand e la sua offerta di auto usate di qualità, con una scelta di oltre 50.000 veicoli disponibili sul sito spoticar.it. L’azienda ha anche sottolineato il suo impegno nella transizione energetica, proponendo auto usate per un nuovo futuro. Il brand di Stellantis ha infatti lanciato a marzo 2023 una nuova campagna di comunicazione che accompagna spot TV, radio comunicati, banner digital, post social e e-mailing.

Il Bilboa Vertical Summer Tour 2023 è stato un grande successo di pubblico e di ascolti, circa 190.000 partecipanti, 7.900.000 utenti raggiunti tra Facebook e Instagram. L’evento è stato anche seguito in diretta streaming sul sito di Radio Deejay e sul canale YouTube della radio. Spoticar si è detto soddisfatto della sua partecipazione al tour e ha ringraziato Radio Deejay per la collaborazione. Spoticar ha anche annunciato che continuerà a sostenere eventi sportivi e culturali in linea con i valori del brand che fa parte del gruppo Stellantis.