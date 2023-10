Stellantis rafforza il suo investimento strategico nella produzione di rame in Argentina

Stellantis resta ferma nel suo impegno verso la neutralità carbonica annunciato nell’ambizioso piano Dare Forward 2030. Il Gruppo automobilistico guidato a livello globale dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares sta ora aumentando l’acquisizione di azioni di McEwen Copper, una filiale della società mineraria canadese McEwen Mining, titolare del progetto Los Azules in Argentina e del progetto Elder Creek in Nevada, USA.

Stellantis aumenta la propria partecipazione dal 14,2% al 19,4% in McEwen Copper

Con questa partecipazione, Stellantis rimane il secondo maggiore azionista di McEwen Copper. Los Azules prevede di produrre 175 mila tonnellate di rame catodico all’anno con una purezza del 99,9 per cento e con risorse in grado di garantire il funzionamento per almeno 27 anni. Questo annuncio rafforza la partecipazione del Sud America all’attuazione del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030, impegnato a favore della libertà di mobilità all’avanguardia poiché il rame catodico è una materia prima strategica per la produzione di veicoli elettrici.

Stellantis continua a investire in progetti strategici di produzione di rame e litio in Argentina. Ricordiamo che sempre di recente il gruppo automobilistico e Argentina Litio y Energía SA (ALE), una filiale di Argentina Lithium & Energy Corp., aveva annunciato un investimento di 90 milioni di dollari da parte di Stellantis per portare avanti i quattro progetti di esplorazione della società in Argentina. Il gruppo automobilistico aveva acquistato così una quota del 19,9 per cento di ALE. L’accordo settennale prevede che la consegna della produzione inizi nel 2028. Vedremo dunque dal Sud America quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.