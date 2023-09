Stellantis investirà 90 milioni di dollari nel litio argentino

Argentina Lithium & Energy Corp ha dichiarato agli investitori che il gruppo Stellantis sta investendo l’equivalente in peso argentino di 90 milioni di dollari in Argentina Litio y Energia (ALE) in cambio di azioni dell’azienda. In un comunicato, la società ha inoltre annunciato un accordo di prelievo di litio, in base al quale ALE fornirà fino a 15.000 tonnellate di litio all’anno per un periodo iniziale di sette anni a Stellantis, che possiede marchi che includono Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge e Fiat, tra gli altri.

A seguito di questa operazione, Stellantis deterrà il 19,9% delle azioni emesse e in circolazione di Argentina Lithium & Energy

In base all’accordo di investimento del 26 settembre 2023, Argentine Lithium ha dichiarato di aver concesso a Stellantis anche il diritto di scambiare tutte le azioni ALE fino al 19,9 per cento delle proprie azioni su base non diluita, in futuro e soggetto a determinate condizioni.

“Siamo lieti di avere Stellantis come partner per lo sviluppo futuro dei nostri progetti sul litio in Argentina”, ha affermato in una nota il presidente e amministratore delegato di Argentina Lithium, Nikolaos Cacos. “Insieme condividiamo la visione di costruire un’attività di estrazione del litio sostenibile per il futuro. Ci auguriamo di poter instaurare un rapporto forte e di successo con il gruppo automobilistico e ci impegniamo a fornire un prodotto al litio sostenibile che contribuirà all’elettrificazione dei trasporti e alla protezione della nostra atmosfera”.

Tra i termini del patto parasociale tra le tre società, Argentina Lithium ha affermato che Stellantis avrà il diritto di nominare un amministratore nel consiglio di amministrazione di ALE finché la sua partecipazione rimarrà superiore al 10 per cento e il diritto di prima offerta per fornire finanziamenti di progetto e qualsiasi altri prestiti. Si prevede che la transazione si concluderà intorno al 4 ottobre 2023. Le azioni di Argentina Lithium & Energy hanno guadagnato il 113 per cento nelle contrattazioni di Toronto chiudendo a 0,49 dollari e il 127% per cento sui mercati OTC di New York a 0,36 dollari.