Fiat 500: un nuovo servizio di ricarica rapida mobile on demand a portata di mano

Fiat ha annunciato nelle scorse ore una novità importante. La principale casa automobilistica italiana ha infatti deciso di proporre ai suoi clienti una soluzione facile e innovativa che riguarda le sue Fiat 500 e Nuova Abarth 500e. In pratica i clienti di queste auto potranno richiedere la ricarica rapida dovunque si trovi la propria auto, in pochi click. Questo servizio dunque elimina qualsiasi ansia da ricarica che è uno dei problemi che maggiormente preoccupano i possessori di veicoli elettrici. Si tratta di un servizio di cui si può usufruire mediante l’app di Fiat e con la quale la casa italiana vuole semplificare e non di poco la vita dei propri clienti.

Nuovo servizio di ricarica rapida per i clienti di Fiat 500 e Abarth 500e

Questo nuovo e innovativo servizio viene offerto da E-GAP, che abilita un servizio di ricarica mobile on-demand veloce, utilizzando energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, in 4 Paesi Germania, Spagna, Italia e Francia – e in 13 città – Milano, Parigi, Roma, Torino, Madrid, Bologna, Brescia, Verona, Trento, Barcellona, ​​Monaco e Berlino – con l’obiettivo di raggiungere un totale di 15 città in Europa entro la fine del 2023.

I clienti di Fiat 500 e Abarth 500e possono scegliere di ricaricare il proprio veicolo elettrico in tutta sicurezza utilizzando i dispositivi di ricarica nomadi del fornitore. Il processo è estremamente semplice: si prenota il servizio tramite app e un VAN dotato di infrastruttura di ricarica mobile raggiunge il veicolo, ovunque sia parcheggiato, e consegna la ricarica.

Tutto ciò che serve è l’app E-GAP, collegabile all’app FIAT tramite la funzione “collegamento account”. Una volta effettuato l’accesso, il cliente dovrà semplicemente registrare il proprio veicolo inserendone i dati e autorizzare E-GAP a geolocalizzare il veicolo e a guidarlo in autonomia.

Il cliente deve semplicemente selezionare l’indirizzo, programmare la finestra temporale di ricarica e il livello di tariffazione desiderato e pagare il servizio. Il cliente riceve una notifica che è stata pianificata una sessione di ricarica sull’app FIAT, dove dovrà dare il permesso a E-GAP di accedere al veicolo nel periodo di tempo scelto. L’E-GAP VAN arriva entro 90 minuti dalla richiesta del cliente e, dopo aver trovato il veicolo, effettua la ricarica senza muovere l’auto dal suo posto.

Il cliente è sempre lasciato libero: E-GAP è completamente autonomo nell’erogazione del servizio di ricarica, e al cliente basterà ricevere notifiche sull’app FIAT per monitorare lo stato dell’attività e avere la tranquillità e la certezza che il proprio veicolo è sicuro. Per il lancio di questo servizio è stata realizzata un’offerta esclusiva per i clienti della casa italiana,che offre un servizio di ricarica rapida on demand al prezzo della ricarica pubblica standard, ad una tariffa di 0,50 €/kWh. L’offerta speciale è già attiva in Italia nelle città coperte da e-GAP su Fiat 500 e Abarth 500e presto disponibile anche in Germania e Spagna.