Stellantis è il leader assoluto del mercato in Portogallo

Stellantis chiude i primi nove mesi dell’anno commerciale 2023 in Portogallo con una leadership indiscussa nel mercato dei veicoli nuovi, sia in termini assoluti che nelle divisioni Passenger Cars e Light Commercial Vehicles. Secondo i dati ACAP, il Gruppo ha venduto 47.754 veicoli (con un aumento delle vendite del 26,6 per cento) per una quota di mercato del 27,5 per cento. Va notato che il vantaggio di Stellantis rispetto al secondo gruppo automobilistico più venduto in Portogallo è di oltre 15.000 veicoli. In particolare, la società guidata da Carlos Tavares ha venduto 37.912 Autovetture (+24,7 per cento), generando una quota del 24,7 per cento e 9.842 Veicoli Commerciali Leggeri (+34,3 per cento), volume che le garantisce una quota significativa pari al 48,7%, ovvero Stellantis i marchi si assicurano praticamente la metà del mercato dei veicoli professionali venduti nel 2023.

Stellantis guida il mercato portoghese con vendite accumulate fino alla fine di settembre di 47.754 unità e una quota del 27,5%

Il dominio di Stellantis si estende anche al mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV). Accelerando i suoi sforzi per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, l’azienda vende in Portogallo un’ampia gamma di modelli con motori termici ed elettrificati, compresi ibridi plug-in e proposte 100% elettriche, dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot, coprendo quasi tutti i segmenti di mercato, dai veicoli urbani compatti ai SUV, berline, 4×4 e auto supersportive.

Nel mercato LEV (BEV + PHEV) , il Gruppo ha venduto 9.265 unità elettrificate (100% elettriche + ibride plug-in) tra gennaio e settembre, il che si traduce in una quota di mercato leader del 19,8% . Nell’ultimo trimestre dell’anno, i marchi Stellantis amplieranno notevolmente il proprio portafoglio di modelli elettrificati. Stellantis è anche leader individualmente nei mercati elettrificati VP e VCL . Ad oggi ha venduto 8.137 autovetture LEV, per una quota del 18,1%, percentuale che nei veicoli professionali LEV ammonta a un significativo 63,6%, per un volume di 1.128 immatricolazioni.

Nel mercato dei veicoli 100% elettrici (BEV), il Gruppo dispone di una gamma di modelli che si distinguono per le loro prestazioni, con autonomie superiori a 400 km (WLTP), tra cui, ad esempio, la Nuova Jeep Avenger, “Auto europea di l’anno 2023”.

Nel mese di settembre, il gruppo ha guidato tutti i mercati BEV in Portogallo (nel gruppo AP + VCL e in entrambi i mercati individualmente) con un totale di 690 unità immatricolate, che hanno aumentato la quota di Stellantis al 22,5 per cento. Questo volume è suddiviso in 559 unità passeggeri (quota 19,9%) e 131 veicoli commerciali (quota 51,3 per cento). Da sottolineare la leadership indiscussa di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con 1.128 furgoni elettrici venduti ad oggi e una quota del 63,6 per cento. Peugeot, Citroën e Opel sono i tre marchi più venduti con offerte BEV in questo mercato e tutti registrano una crescita delle vendite di oltre il 235 per cento. Questo successo è dovuto all’affidabilità e all’adattabilità dei diversi modelli alle esigenze di aziende e professionisti.

Sempre lato BEV, da evidenziare la leadership del mercato nazionale dei quadricicli , attraverso le Citroën Ami/Ami Cargo 100 per cento elettriche, con un volume cumulato di 362 immatricolazioni e una quota di mercato del 31,8 per cento. Questi risultati rappresentano un altro passo avanti nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che integra l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo, raggiungendo il 100 per cento delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti. Vendite di BEV per autovetture e autocarri leggeri entro il 2030.