Stellantis ha registrato il suo miglior mese di settembre dal 2007 come vendite in Messico

Arrivano buone notizie per Stellantis dal Messico. Il gruppo automobilistico ha riportato il miglior mese di settembre come vendite dal 2007 con 8.483 unità immatricolate. Si tratta di un incremento del 38 per cento rispetto a settembre del 2022. Il marchio leader nelle vendite è stato Ram. “Per il nono mese consecutivo abbiamo aumentato le nostre vendite mensili in Messico a dimostrazione dello slancio che stiamo avendo grazie al forte supporto da parte dei nostri distributori”, ha dichiarato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis México.

Ottimo risultato a settembre per il gruppo Stellantis in Messico

Per quanto riguarda i singoli marchi del gruppo Stellantis in Messico, Alfa Romeo ha riportato vendite di 36 unità, le migliori vendite di settembre del 2016. Fiat ha riportato il miglior settembre in vendite nella sua storia con 1.072 unità. Fiat Pulse ha registrato la vendita di 458 unità. Fiat Mobi ha immatricolato 232 unità, mentre Fiat Fastback un totale di 203 unità. D’altro canto, Fiat Argo ha venduto 150 unità e Fiat Ducato ha venduto 29 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha riportato il miglior settembre come vendite dal 2014 con 1.720 unità, un incremento del 14 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep Renegade, Jeep Wrangler e Jeep Compass hanno registrato il miglior settembre di vendite della loro storia. Jeep JT ha registrato un aumento dell’85 per cento con 124 unità vendute. Jeep Grand Cherokee ha venduto 243 unità. Wagoneer ha immatricolato 22 unità.

Peugeot ha venduto 1.248 unità, miglior settembre di vendite nella sua storia in Messico. Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot Rifter, Peugeot Manager e Peugeot Expert hanno registrato il miglior settembre nelle vendite nella loro storia. Peugeot Partner ha riportato il miglior settembre nelle vendite del 2019. Infine concludiamo con il miglior marchio di Stellantis in Messico e cioè Ram.

La casa americana ha aumentato le sue vendite del 52 per cento rispetto al mese di settembre del 2022 con 3.064 unità. Si tratta del miglior settembre di vendite della sua storia. Ram 700 ha registrato il miglior settemebre della sua storia con 1.194 unità. Ram 4000 ha registrato il miglior settembre di vendite dal 2007 con 364 unità. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno immatricolato rispettivamente 1.173 unità e 388 unità.