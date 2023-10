Stellantis Francia leader di mercato nei primi 9 mesi

Alla fine di settembre, ovvero nei primi 9 mesi dell’anno, Stellantis rafforza la propria posizione di leadership. Nel settore VP+LCV (tutte le energie) l’azienda amplia il divario con il 2° gruppo sul mercato. Per Christophe Musy, direttore di Stellantis Francia: “Il mese di settembre dimostra che la dinamica di Stellantis si basa su tutti i suoi 9 marchi. Inoltre, la nostra azienda sta accelerando fortemente nel campo dei veicoli elettrici con oltre 13 punti di quota di mercato davanti al 2° gruppo di settembre e un notevole aumento dei volumi del 67 per cento”.

Stellantis è leader di mercato da 9 mesi nei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri

Nel mese di settembre Stellantis ha registrato buoni risultati per i suoi marchi Premium, per Fiat, Opel e Jeep, oltre che per i veicoli commerciali leggeri. Così, Opel aumenta del 22,1 per cento, Fiat del 22,5 per cento e Jeep quasi triplica le immatricolazioni a settembre (VP + LCV), mentre i marchi Premium di Stellantis confermano il loro appeal sui clienti: +14 per cento per Alfa Romeo e +9% per DS Automobiles. Inoltre, nei primi 9 mesi dell’anno, tre veicoli Stellantis sono tra i primi 5 (Peugeot 208, Citroën C3 e Peugeot 2008), e 3 veicoli Peugeot sono leader nei loro segmenti (308, 2008 e 508). Allo stesso tempo, DS Automobiles continua a contribuire all’elettrificazione della flotta con oltre il 50 per cento delle sue vendite nella finitura E-Tense.



Negli ultimi 9 mesi Stellantis ha mantenuto la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 40,5 per cento (e oltre 10 punti di vantaggio sulla successiva). Il gruppo automobilistico continua a progredire nel settore dei veicoli commerciali leggeri nel corso del mese e cumulativamente, prova che la sua offerta è rivolta a tutti i clienti, siano essi privati ​​o professionisti.



Leader da inizio anno, Stellantis si conferma ancora una volta numero 1 nelle vendite di modelli elettrici (mese e cumulato) con una penetrazione del 31 per cento nel mese e del 28,2 per cento nel cumulato. A settembre Stellantis ha accelerato significativamente con una crescita dei volumi PC+LCV del 67 per cento, superiore a quella del mercato, ampliando così il divario con il 2° gruppo (che è indietro di 13 punti in quota di mercato nel mese). A settembre, Peugeot e208 e Fiat 500e figurano ancora nella top 5 dei BEV più venduti (mese e cumulativo PC+LCV).

Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri elettrici, in un mercato in crescita, Stellantis rimane leader con una penetrazione del 51,5 per cento nel mese (più di un veicolo commerciale BEV su 2 in Francia è uno Stellantis LCV) e del 47,8 oer centi complessivo (BEV LCV). Il marchio Peugeot è il numero 1 con una quota di mercato del 36,9 per cento, mentre Peugeot e208, Peugeot ePartner e Citroën eBerlingo compaiono nella top 5 dei BEV commerciali leggeri più venduti nel mese.

Stellantis France vuole inoltre che tutti possano accedere alla mobilità elettrica senza attendere il sistema di leasing sociale del governo. L’azienda propone già offerte commerciali eccezionali: il cliente che cerca un veicolo elettrico conveniente può scegliere tra una Fiat 500e a 99 euro al mese, una Opel Corsa Elettrica a 129 euro al mese o una Peugeot e208 a 130 euro al mese.

Inoltre, partendo dalla constatazione che la ricarica avviene prevalentemente a casa, Stellantis ha scelto di supportare in modo massiccio la dotazione delle stazioni di ricarica affinché i propri clienti possano beneficiare di un’installazione sicura e ottimizzare i costi di utilizzo. Pertanto, a tutti i clienti privati ​​Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot, nonché ai clienti professionali Peugeot, Citroën, Opel, Fiat Pro verrà offerto un terminale con l’acquisto di un veicolo 100% elettrico.