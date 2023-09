Stellantis: in Brasile costretta ad importare numerosi componenti

Responsabile della conferenza di chiusura del Seminario Manufacturing promosso da AEA, l’Associazione Brasiliana di Ingegneria dell’Autoveicolo, questo giovedì 21, nella capitale del brasile, San Paolo, il Compliance manager di Stellantis, Leonardo Amaral, ha parlato dell’importanza degli investimenti nella nazionalizzazione della produzione di componenti e del processo di decarbonizzazione del settore. “Non riusciamo ad acquistare oltre il 20% dei componenti per le auto prodotte qui internamente. Tanto per fare un esempio, la telecamera per la retromarcia, disponibile oggi in diversi modelli, non è di produzione locale. Dipende esclusivamente dalle importazioni”, ha commentato l’esecutivo, sottolineando che l’unica strada per una mobilità sostenibile nel Paese passa attraverso la localizzazione delle parti.

Stellantis ribadisce che in Brasile occorre nazionalizzare la produzione di molti componenti per le nuove auto

Ribadendo la posizione che Stellantis esprime da tempo, Amaral ha affermato che il mantenimento della catena automobilistica brasiliana prevede la produzione di auto ibride prima di passare a quelle 100% elettriche. Ha ricordato il progetto Bio-Hybrid, rivelato dalla società il mese scorso, che “presto”, secondo lui, includerà il lancio di ibridi ad etanolo sul mercato brasiliano.

“L’etanolo è la mobilità sostenibile in Brasile”, ha sottolineato Amaral. “Passare direttamente all’elettrico danneggerebbe la filiera automobilistica nazionale”. Nella sua settima edizione, il seminario AEA Manufacturing ha avuto come tema “Presente e futuro della produzione avanzata: impatti di Rota 2030 – dal Ciclo I al Ciclo II. Ricordiamo che il Brasile per Stellantis è un paese fondamentale. Grazie a Fiat e Jeep il gruppo domina quel mercato. La prima conferenza è stata tenuta da Adriano Barros, direttore delle relazioni pubbliche e governative di General Motors Sud America.

Ha ricordato che Rota 2030 cambia nome dall’inizio del secondo ciclo, che dovrebbe essere annunciato questo mese o il prossimo, e si chiamerà Programma di mobilità verde e innovazione. Secondo Barros, gli investimenti in ricerca e sviluppo nel 2022, derivanti dalle azioni previste in Rota 2030, hanno raggiunto i 4,37 miliardi di R$. Secondo la sua valutazione, il Brasile può essere un leader globale nel processo di decarbonizzazione della mobilità e della logistica.

“Uno dei più grandi talenti del Paese è il settore automobilistico. Pochi paesi hanno così tante fabbriche e la nostra capacità ingegneristica. Dobbiamo trarre vantaggio e aggiungere valore alla produzione”, ha commentato il dirigente, sottolineando che il settore deve espandere i talenti e riqualificarsi. “