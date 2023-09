Stellantis: un suo marchio porta a casa due premi ai Business Car Awards 2023

Arrivano buone notizie per Stellantis dal Regno Unito. Il gruppo automobilistico ha portato a casa due premi importanti in occasione dei Business Car Awards 2023. La Vauxhall Astra è stata nominata “Miglior auto per famiglie” ai Business Car Awards 2023. Vauxhall ha vinto anche il premio come “Miglior sito web della flotta” alla cerimonia tenutasi ieri sera a Londra.

Stellantis conquista due premi ai Business Car Awards 2023 grazie al marchio Vauxhall e alla sua Astra Sports Tourer

Gli annuali Business Car Awards riconoscono e premiano l’eccellenza nel mercato delle flotte, evidenziando le migliori auto per flotte in varie categorie. La vettura di Stellantis, Vauxhall Astra ha ricevuto elogi dalla giuria per i suoi bassi costi di gestione e il design accattivante. Disponibile nella versione berlina o station wagon Sports Tourer, con varianti benzina, ibrida plug-in e completamente elettrica, Astra soddisfa un’ampia varietà di esigenze. Con emissioni zero in uso, Astra Electric si qualifica per un tasso di beneficio in natura di appena il 2% (2023/24), rendendola particolarmente adatta sia alla flotta che agli utenti aziendali. Presto si aggiungerà anche l’Astra Sports Tourer Electric, ampliando la scelta dei clienti Vauxhall che desiderano passare all’elettrico.

Martyn Collins, redattore di Business Car, ha dichiarato: “Con l’aggiunta di più versioni e stili di carrozzeria, Vauxhall ha rafforzato la posizione di Astra. Berlina o station wagon, il design di questa Vauxhall è accattivante e attraente. I PHEV e i nuovi modelli EV mantengono bassi i costi di esercizio e sono tutti ben equipaggiati”. Il sito web di Vauxhall è stato elogiato per essersi concentrato nel rendere più semplice per gli utenti delle flotte e per i decisori apprendere come il marchio di Stellantis possa soddisfare le loro esigenze.

Martyn Collins, redattore di Business Car, ha commentato: “Il design chiaro e brillante del sito web di Vauxhall è stato elogiato dal nostro team editoriale. Tuttavia, è il contenuto, che è molto più attento alle flotte rispetto a qualsiasi altro dei primi 10 OEM, a fargli vincere il nostro premio”.

James Taylor, Amministratore Delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “È gratificante vedere il continuo successo di Vauxhall ai Business Car Awards, con Astra nominata Miglior Auto Familiare per il secondo anno consecutivo. Con la nuova Astra Electric ora in vendita, è la prova che Astra è una proposta più attraente che mai. È anche un piacere vedere la qualità del sito web della nostra flotta riconosciuta dai giudici. Che si tratti di flotte o acquirenti privati, Vauxhall è impegnata a rendere il passaggio all’elettrico il più semplice possibile mentre apriamo la strada nel guidare la Gran Bretagna verso un futuro elettrico”.

Con l’imminente arrivo dell’Astra Sports Tourer Electric, Vauxhall potrà scegliere tra sei modelli completamente elettrici nella sua gamma di autovetture, oltre ad essere uno dei pochi marchi a offrire un modello completamente elettrico nella sua gamma di veicoli commerciali leggeri. Dal 2024, Vauxhall offrirà una versione completamente elettrica su tutta la sua gamma prima di diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2028.