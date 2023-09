Stellantis ha un nuovo CEO in Sud Africa

Mike Whitfield, a lungo numero uno di Nissan, è stato nominato amministratore delegato di Stellantis Sud Africa come parte dei cambiamenti organizzativi della casa automobilistica. Whitfield arriva da Nissan, dove ha trascorso tutta la sua vita lavorativa ricoprendo varie posizioni di leadership, più recentemente come consulente del gruppo per la strategia, la politica e gli affari esterni dopo diversi anni come amministratore delegato di Nissan Africa.

Stellantis ha un nuovo responsabile in Sud Africa

In qualità di ex presidente della Naamsa e presidente dell’Associazione africana dei produttori automobilistici, Whitfield ha svolto un ruolo importante nella leadership delle industrie automobilistiche sudafricane e africane.

Whitfield subentra a Leslie Ramsoomar che ha avviato l’attività locale dopo che la fusione internazionale di Fiat Chrysler e PSA ha creato Stellantis come quarto gruppo automobilistico più grande del mondo nel 2021. I marchi dell’azienda includono Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Chrysler, Peugeot, Citroen e Opel. Pravin Harinarayan viene nominato nuovo direttore delle vendite e Hassan Salie il nuovo direttore post-vendita di Stellantis SA.

“Esprimiamo i nostri sinceri ringraziamenti a Leslie Ramsoomar per il suo mandato di quasi quattro anni come amministratore delegato di Stellantis SA, dove ha avviato l’operazione dopo la fusione e la più recente conclusione del progetto di produzione. Gli auguriamo ogni bene per tutti i suoi impegni futuri “, ha affermato Stellantis Sud Africa.

Stellantis Sud Africa ha recentemente annunciato un investimento di svariati milioni di euro con la Industrial Development Corporation e il dipartimento del commercio, dell’industria e della concorrenza per costruire unità completamente smontate della Peugeot Landtrek in una struttura nella zona economica speciale di Coega nel Capo Orientale. Insomma il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares punta forte su questo paese per una ulteriore espansione. Questo cambio al vertice dunque rappresenta un cambiamento chiave per la futura crescita in questo mercato.