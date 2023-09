Stellantis costruirà un nuovo stabilimento in Sud Africa

Stellantis ha confermato che investirà una grossa cifra per sviluppare un impianto di produzione greenfield a Coega in Sud Africa insieme alla Industrial Development Corporation (IDC) e al Dipartimento del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza (dtic). Il completamento dello stabilimento di produzione è previsto entro la fine del 2025.

L’apertura del nuovo stabilimento di Stellantis in Sud Africa è prevista entro fine 2025

Il primo veicolo ad essere costruito, previsto per l’inizio del 2026, è un pickup da una tonnellata, con volumi che dovrebbero raggiungere le 50.000 unità all’anno per il mercato locale e per quello di esportazione. La capacità dell’impianto, determinata dallo spazio e dall’impianto di verniciatura, è di 90.000 unità all’anno. Si prevede che l’occupazione diretta a sostegno dei volumi iniziali ammonterà a 1 000 posti di lavoro. La maggior parte dei componenti sarà locale per oltre il 30 per cento.

Il Ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza Ebrahim Patel e alti funzionari dell’IDC hanno recentemente incontrato Samir Cherfan, COO di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa, al Parlamento, a Città del Capo, per accordarsi sugli investimenti del produttore nell’industria automobilistica sudafricana.

Stellantis afferma che continuerà a “lavorare a stretto contatto” con IDC per sviluppare una valida partnership di joint venture (JV). “Il successo di Stellantis con stabilimenti di produzione simili in tutto il mondo è ben noto e la nostra joint venture con Stellantis per costruire un altro stabilimento greenfield in Sud Africa sta procedendo bene”, afferma TP Nchocho, CEO di IDC. “L’investimento è in linea con l’intento dell’IDC di promuovere investimenti che supportino lo sviluppo della catena del valore automobilistica regionale”.

“Siamo lieti della velocità con cui stiamo procedendo su questo progetto, grazie all’impegno del Ministro Patel e alla grande collaborazione con IDC, Coega Development Corporation (CDC) e i team dtic“, afferma Cherfan. “Questo progetto riflette la nostra attenzione e la nostra fiducia nel Sud Africa come uno dei mercati più importanti dell’Africa e del Medio Oriente. Costituisce anche l’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030 per raggiungere una quota di mercato superiore al 22 per cento nella regione entro il 2030, con una localizzazione regionale del 70 per cento delle nostre vendite, che porterà a oltre un milione di unità prodotte”, osserva Cherfan.

“È un giorno meraviglioso per tutti i sudafricani quando un’azienda globale delle proporzioni di Stellantis decide di espandere la propria presenza produttiva in Sud Africa, per assemblare unità completamente smontate”, commenta Patel.