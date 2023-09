Stellantis: lo sciopero della UAW causerà quasi 370 licenziamenti in Ohio e Indiana

Stellantis prevede di licenziare quasi 370 lavoratori in Ohio e Indiana a causa dello sciopero della UAW che ha colpito il Toledo Assembly Complex. Mercoledì la portavoce dell’azienda Jodi Tinson ha inviato un’e-mail elencando le località: “A seguito dello sciopero presso il Toledo Assembly Complex (TAC), Stellantis conferma che licenzierà immediatamente e temporaneamente 68 dipendenti presso lo stabilimento di lavorazione Toledo a Perrysburg, Ohio, a causa di vincoli di stoccaggio. Tutte le altre attività produttive in questo stabilimento continuano Inoltre, prevediamo azioni simili presso Kokomo Transmission e Kokomo Casting a Kokomo, Indiana, che interesseranno circa 300 dipendenti di queste due strutture.”

370 posti di lavoro andranno persi negli stabilimenti di Stellantis in Ohio e Indiana per lo sciopero UAW

L’e-mail rilevava che “Stellantis continua a monitorare da vicino l’impatto dello sciopero della UAW sulle nostre attività produttive”. Il Toledo Assembly Complex costruisce la Jeep Wrangler e il pickup Jeep Gladiator. L’annuncio dei licenziamenti fa seguito ad un commento di Mark Stewart, direttore operativo di Stellantis Nord America, durante una conferenza stampa sabato, secondo cui non si aspettava impatti su altre strutture a causa della situazione a Toledo.

Un messaggio in cerca di commenti è stato inviato al portavoce della UAW Jonah Furman. Il sindacato United Auto Workers ha lanciato giovedì sera una strategia mirata, la cosiddetta Stand-Up Strike, dopo la scadenza dei contratti con le case automobilistiche di Detroit Three. Finora, sono inclusi i lavoratori del complesso di Toledo e dell’Assemblea Ford del Michigan a Wayne e dell’Assemblea GM di Wentzville nel Missouri, ma il presidente della UAW Shawn Fain ha detto che il sindacato annuncerà ulteriori obiettivi di sciopero se non verranno compiuti progressi sostanziali entro venerdì. Fain è stato molto critico nei confronti di annunci di licenziamento simili da parte di Ford e GM che coinvolgevano potenzialmente migliaia di lavoratori nel Michigan e nel Kansas.