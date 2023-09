Stellantis e Volkswagen chiedono chiarezza al governo inglese dopo le voci sul possibile rinvio del divieto alle auto endotermiche

Le filiali britanniche di Volkswagen e Stellantis hanno chiesto chiarezza sulla regolamentazione dopo le notizie che il Regno Unito stava pianificando di ritardare il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2030. Le due case automobilistiche hanno dichiarato di aver bisogno di un quadro normativo chiaro e affidabile che crei certezza di mercato e fiducia dei consumatori.

Divieto alle endotermiche posticipato in UK? Stellantis e Volkswagen chiedono chiarezza

Volkswagen Group UK ha detto: “Abbiamo urgentemente bisogno di un quadro normativo chiaro e affidabile che crei certezza di mercato e fiducia dei consumatori. Sono necessari obiettivi vincolanti per il dispiegamento delle infrastrutture e gli incentivi per garantire la direzione di marcia”. Un portavoce di Stellantis ha aggiunto che i governi devono fornire chiarezza su “legislazioni importanti, in particolare questioni ambientali che impattano la società nel suo insieme”.

Il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2030 era stato annunciato dall’ex primo ministro britannico Boris Johnson, come parte del suo piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, secondo il Financial Times, il governo starebbe valutando di posticipare il divieto al 2032 o al 2033, per dare più tempo ai costruttori e ai consumatori di adattarsi alla transizione verso i veicoli elettrici.

Il Regno Unito è uno dei mercati automobilistici più importanti d’Europa, con oltre due milioni di nuove immatricolazioni nel 2022. Tuttavia, la quota dei veicoli elettrici a batteria è ancora bassa, intorno al 10 per cento, mentre quella dei veicoli ibridi plug-in è intorno al 7 per cento. I costruttori automobilistici hanno chiesto al governo di sostenere la diffusione dei veicoli elettrici con maggiori investimenti nelle infrastrutture di ricarica e con incentivi fiscali per i consumatori.

Volkswagen e Stellantis sono tra i principali produttori di veicoli elettrici in Europa, con diversi modelli in offerta. Volkswagen ha lanciato la sua famiglia ID, basata sulla piattaforma modulare MEB, che comprende la berlina ID.3, il SUV ID.4 e il van ID.5. Stellantis ha presentato la sua nuova piattaforma modulare STLA, che sarà alla base di diversi modelli dei suoi marchi, tra cui Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep e Alfa Romeo.