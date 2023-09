Stellantis: crescono le vendite ad agosto in Europa

Le vendite del gruppo Stellantis sono aumentate in Europa nel mese di agosto, in linea con l’andamento positivo delle vendite di auto del mercato europeo, dove le immatricolazioni sono aumentate del 21 per cento. Come hanno mostrato mercoledì i dati ACEA, l’Associazione dei costruttori europei di automobili, il colosso nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un aumento delle vendite del 6,3 per cento ad agosto, con 145.392 automobili immatricolate rispetto alle 136.723 dell’agosto 2022, con una quota di mercato pari al 16,1 per cento rispetto al 18,2 per cento registrato nel corso dello scorso anno.

Buone notizie per Stellantis: ad agosto crescono le immatricolazioni nel nostro continente

Nel periodo che va da gennaio a luglio, il gruppo Stellantis ha registrato una crescita del 4,3 per cento nel 2023, con una quota di mercato scesa al 17 per cento dal 19,2 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso. Tra i marchi del gruppo, Peugeot ha venduto in agosto il 4,7 per cento di automobili in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre Opel/Vauxhall ha registrato un aumento del 9 per cento. Le immatricolazioni di DS Automobiles sono aumentate di circa il 18 per cento in agosto, mentre quelle di Citroën sono diminuite del 4,8 per cento.

Stellantis

Per quanto riguarda invece i brand dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Fiat ha registrato un aumento delle vendite nel mese di agosto del 4,2 per cento, mentre Jeep è cresciuta del 95 per cento. Lancia/Chrysler ha venduto il 12 per cento in meno di auto in agosto, mentre Alfa Romeo ha migliorato le vendite dell’11 per cento. Per effetto della notizia di questi risultati positivi segnaliamo infine che il titolo in borsa del gruppo Stellantis avanza dell’1 per cento a 18,23 euro per azione.