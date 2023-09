Stellantis ha svelato i suoi piani elettrici per il Nord America

Stellantis inizia il suo passaggio all’elettrico un po’ in ritardo in Nord America, ma intende comunque finalizzarlo contemporaneamente alla maggior parte dei suoi rivali. Diversi modelli arriveranno nel corso dei prossimi anni e recentemente l’azienda ha chiarito le sue tempistiche a riguardo. Ecco quindi cosa accadrà, ma soprattutto il momento in cui dovrebbero apparire i nuovi prodotti elettrici. Il primo modello atteso è una versione alimentata a batteria del furgone ProMaster. Quest’ultimo è sulla buona strada per il debutto quest’anno. Tuttavia, è nel 2024 che le cose accelereranno per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares in Nord America.

Ecco i piani elettrici di Stellantis per quanto riguarda il Nord America nei prossimi anni

L’anno prossimo infatti Dodge presenterà la versione di produzione del concept Charger Daytona SRT che vediamo ai saloni dell’auto ormai da un anno. Jeep lancerà poi la Recon, un modello ispirato alla Wrangler, e la Wagoneer S. Di quest’ultimo modello è prevista anche una versione ibrida plug-in 4xe. Successivamente tra i marchi di Stellantis sarà Fiat a fare notizia con la sua 500 elettrica. La vettura come sappiamo è già in vendita in Europa da tempo ma debutterà in Nord America all’inizio del prossimo anno. Successivamente Ram offrirà finalmente una soluzione alternativa a chi già brama le versioni elettriche di Ford F-150, Chevrolet Silverado e GMC Sierra. Il debutto del pick-up 1500 REV è previsto per la fine del 2024 come modello 2025.

Nel 2025 dovremmo finalmente vedere cosa Chrysler sta preparando in termini di soluzione completamente elettrica. La casa americana di recente ha cambiato i suoi piani ed infatti non ci sarà una versione di produzione della concept Airflow. Alfa Romeo diventerà completamente elettrica entro il 2027, Chrysler entro il 2028. Il prezzo di partenza di alcuni di questi modelli, stimato intorno ai 25.000 dollari, rappresenta il punto di partenza ideale per veicoli elettrici a prezzi accessibili, secondo Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Questi ultimi, così come altri funzionari dell’azienda, hanno più volte menzionato gli alti costi legati all’elettrificazione.

“Il costo dell’elettrificazione è elevato, quindi dobbiamo assicurarci di proteggere la redditività delle nostre attuali attività per contribuire a finanziare la transizione all’elettrificazione”, ha affermato il CEO di Ram Mike Koval Jr. alla presentazione della 1500 REV lo scorso aprile. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Nord America a proposito dei piani di elettrificazione di Stellantis per quel continente. L’obiettivo per quell’area del mondo è portare le vendite di Ev al 50 per cento del totale entro il 2030.