Alfa Romeo Giulia, oggi l’usato può diventare un vero affare

L’Alfa Romeo Giulia continua a essere una delle berline più apprezzate dagli appassionati per stile, dinamica di guida e personalità, ma sul mercato sta vivendo una fase molto particolare. Le vendite ormai da tempo restano su numeri contenuti e questo si riflette in modo diretto sulla svalutazione, oggi tra le più evidenti del segmento. Un dato che, se da un lato racconta le difficoltà commerciali del modello, dall’altro apre scenari molto interessanti per chi è alla ricerca di un’auto di carattere a prezzi decisamente più accessibili rispetto al passato.

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Oggi nell’usato un’Alfa Romeo Giulia si può trovare a cifre particolarmente competitive

Il quadro appare ancora più significativo guardando sia al nuovo sia, soprattutto, all’usato. Con Giulia e Stelvio destinate a restare in gamma fino al 2027, in attesa della prossima generazione, il mercato sembra aver già incorporato questa fase di transizione. Il risultato è che oggi un’Alfa Romeo Giulia si può trovare a cifre particolarmente competitive, in alcuni casi persino inferiori a quelle richieste per modelli decisamente più semplici e meno prestazionali. Secondo quanto evidenziato anche dalla stampa inglese, non mancano esemplari capaci di offrire contenuti tecnici e piacere di guida di alto livello a prezzi che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati impensabili.

A richiamare l’attenzione sulla berlina del Biscione è stata soprattutto Autocar, che ha acceso i riflettori su una svalutazione oggi particolarmente marcata e, proprio per questo, potenzialmente molto interessante per chi cerca un’auto di grande sostanza tecnica a prezzi ormai inattesi.

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La tesi del magazine britannico è chiara: Alfa Romeo Giulia è diventata una delle occasioni più sorprendenti del momento. Non si parla soltanto delle versioni d’ingresso, ma anche di configurazioni molto più prestazionali. Autocar sottolinea infatti che oggi è possibile acquistare una Giulia a un prezzo inferiore a quello di una nuova Dacia Spring, un confronto che rende subito l’idea del livello raggiunto dalla svalutazione. Ancora più significativo il riferimento alla Giulia Quadrifoglio con motore V6 da 503 CV, che secondo la testata inglese si può trovare a cifre non superiori a quelle di una Duster di fascia media.

2026 Alfa Romeo Giulia Veloce

Sono paragoni forti, ma servono a spiegare bene il momento che sta vivendo il modello. Le vendite della Giulia restano infatti molto basse da tempo e la situazione, salvo sorprese, non sembra destinata a cambiare nel breve periodo. Sia Giulia sia Stelvio dovrebbero restare a listino fino al 2027, anno in cui è attesa la nuova generazione. In questa fase di fine ciclo commerciale, il mercato sta quindi premiando chi compra, soprattutto nell’usato.