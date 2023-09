UAW rifiuta aumento del 21% dello stipendio dei lavoratori proposto da Stellantis

Domenica il presidente della United Auto Workers (UAW) ha respinto l’offerta pubblica di Stellantis di aumentare le retribuzioni del 21% in quattro anni, spingendo uno sciopero storico e coordinato contro le tre maggiori case automobilistiche della nazione al terzo giorno. Stellantis, che ha sede nei Paesi Bassi ed è stata costituita nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler e della francese Peugeot, ha dichiarato sabato di aver offerto al sindacato un aumento salariale “altamente competitivo” del 21%.

Il numero uno di UAW dice no all’aumento del 21% degli stipendi proposto da Stellantis negli USA

Il sindacato ha affermato di aver avuto conversazioni “ragionevolmente produttive” con Ford sabato e di avere in programma di incontrare anche GM. Entrambe le società hanno offerto aumenti del 20% in quattro anni. Ma domenica mattina, il presidente della UAW Shawn Fain ha affermato che l’offerta del 21% di Stellantis e gli altri termini presentati dalle case automobilistiche non sono sufficienti e che lo sciopero continuerà.

“È decisamente una cosa da non fare”, ha detto Fain in “Face the Nation” della CBS. Ha aggiunto: “Abbiamo chiesto aumenti salariali del 40%. E il motivo per cui abbiamo chiesto aumenti salariali del 40% è perché solo negli ultimi quattro anni, la retribuzione degli amministratori delegati è aumentata del 40%”.

Circa 12.700 membri dell’UAW, ovvero l’8% dei lavoratori automobilistici del sindacato, hanno scioperato venerdì, chiedendo aumenti salariali e maggiore parità di trattamento e benefici per i lavoratori temporanei, che da anni vedono la loro retribuzione in ritardo rispetto a quella dei lavoratori a tempo pieno. È la prima volta che la UAW sciopera contro tutte e tre le più grandi case automobilistiche americane contemporaneamente. Il presidente del sindacato UAW ha minacciato domenica 17 settembre una possibile “amplificazione” dello sciopero iniziato venerdì se non verranno avanzate proposte migliori, mentre il movimento entra nel dibattito politico. “Se non otterremo offerte migliori (…), procederemo ad un’amplificazione” dello sciopero, ha dichiarato il capo della UAW, Shawn Fain, durante un’intervista al canale CBS.

l sindacato chiede un aumento del 36% in quattro anni, una settimana lavorativa di quattro giorni, pensioni a benefici definiti e assistenza sanitaria finanziata dall’azienda in pensione. Le case automobilistiche hanno ribattuto che le loro offerte al sindacato sono tra le migliori della storia, ma che non possono soddisfare tutte le loro richieste pur rimanendo redditizie. Un portavoce di Stellantis ha detto che la società riprenderà le contrattazioni con UAW lunedì. I portavoce di Ford e GM non hanno risposto alle richieste di commento.

“Tutti noi speriamo che finisca prima piuttosto che dopo. Ma sono stati generati profitti record”, ha detto il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries che domenica era in viaggio a Detroit. “È giusto che tutti condividano questi profitti record nella prosperità che è stata creata.” Durante il fine settimana, i lavoratori si sono riuniti in picchetti negli stabilimenti dove la UAW aveva dato il via allo sciopero. Il morale era alto mentre i sostenitori portavano rifornimenti e suonavano il clacson in segno di solidarietà.