Stellantis Vigo reimplementa il Quarto Turno di Lavoro nel Sistema 2

Stellantis Vigo avvia il 16 settembre il quarto turno di lavoro del Sistema 2, in cui vengono prodotti veicoli commerciali leggeri per i diversi marchi dell’azienda. Con 700 persone, questa squadra del Weekend è reimpiantata in fabbrica per aumentare i volumi di produzione in un contesto di progressiva ripresa dei mercati e dei flussi di approvvigionamento.

Vigo System 2 produce veicoli commerciali leggeri per i marchi Citroën, Fiat, Opel, Peugeot e Vauxhall, appartenenti a Stellantis

Il Quarto Turno del Sistema 2, implementato per la prima volta nel 2018, viene recuperato dopo essere stato sospeso nell’ottobre 2021 a causa dei problemi di approvvigionamento derivati ​​dalla pandemia COVID-19. Nel contesto attuale, nonostante permangano alcune difficoltà, le previsioni di produzione cominciano a stabilizzarsi per rispondere ad una forte domanda per i modelli fabbricati, che sono leader nel mercato europeo.

System 2 produce veicoli per i marchi Citroën, Fiat, Opel, Peugeot e Vauxhall, appartenenti a Stellantis. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vengono prodotte più di 1.200 unità. Questo volume rappresenta poco più della metà delle 2.300 automobili prodotte ogni giorno nello stabilimento del gruppo automobilistico. La nuova attrezzatura produrrà circa 670 unità in più ogni giorno del fine settimana.

Il Quarto Turno del Sistema 2 è stato costituito con personale di altri turni, che ha volontariamente richiesto la sua incorporazione, e con nuove incorporazioni, che hanno comportato l’assunzione di 700 persone. Per la formazione dei suoi membri, sono state erogate 95.000 ore di formazione, con la collaborazione della Xunta de Galicia, attraverso i piani di aiuto alla formazione del Dipartimento per l’Occupazione e la Promozione dell’Uguaglianza.

Con la reincorporazione del team Weekend, lo stabilimento Stellantis di Vigo conta più di 6.500 dipendenti. Ignacio Bueno, Direttore di Stellantis Vigo: “Con le nuove attrezzature saremo in grado di rispondere alla forte domanda per i nostri modelli commerciali leggeri. Persistono alcune difficoltà nella fornitura dell’impianto, ma prevediamo una stabilizzazione che ci permetterà di sfruttare il nostro potenziale produttivo.”