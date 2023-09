Free2Move promuove la mobilità urbana sostenibile

La Settimana Europea della Mobilità di quest’anno fa luce sul tema del “risparmio energetico”. Un tema che è al centro non solo delle decisioni dei politici ma anche dei servizi di Free2move. In quanto marchio di mobilità globale, Free2Move offre un ecosistema completo e unico per clienti privati ​​e professionali in tutto il mondo con un modello di business unico. Il marchio di Stellantis sta rivoluzionando la mobilità globale, offrendo alle persone modalità innovative di accesso ai veicoli (noleggio al minuto, giorno, mese) attraverso un’unica app, creando un’esperienza cliente fluida e alleviando l’impatto ambientale e l’impegno a lungo termine che il possesso di un’auto comporta. Ciò dimostra che tutti i cittadini possono essere in grado di fare la propria parte per ridurre la dipendenza dalle auto private e quindi risparmiare energia e ridurre la propria impronta di carbonio.

Free2Move aiuta le città di tutta Europa a creare il futuro della mobilità urbana sostenibile

La mobilità urbana sostenibile può aiutare ad affrontare le sfide riducendo la nostra dipendenza dalle auto private e passando a modalità di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico. Free2move sta rivoluzionando il mercato della mobilità con soluzioni che rendono il passaggio ai veicoli elettrici più semplice e conveniente, riducendo al tempo stesso la necessità di possedere un’auto.

Il fornitore di mobilità sta quindi aiutando attivamente il mondo a raggiungere gli obiettivi di transizione ai veicoli elettrici imposti dall’industria automobilistica. Non tutti coloro che sono interessati a sostenere la transizione energetica sono in grado di acquistare un veicolo elettrico in modo rapido e semplice. Introducendo i veicoli elettrici nelle loro flotte, i clienti possono partecipare a questa transizione testando i veicoli prima dell’acquisto o integrando questi veicoli nel loro portafoglio di trasporti. Free2move sta facendo ulteriori progressi mappando le stazioni di ricarica per rendere la ricarica dei veicoli elettrici semplice e affidabile.

Free2move è una parte strategica della strategia Dare Forward di Stellantis delineata da Carlos Tavares. Come parte del Gruppo Stellantis, il marchio mira a soddisfare entro il 2040 il 100% dei veicoli a basse emissioni con emissioni inferiori a 50 g di CO2 per chilometro nella sua flotta, i primi passi sono il 40% nel 2025 e il 60% nel 2030. Inoltre, un altro obiettivo è generare il 40% dei ricavi della mobilità con veicoli a basse emissioni entro il 2030 – e l’80% entro il 2038.

Nell’ambito della sua missione di rendere i veicoli elettrici più accessibili, Free2move prevede la Fiat 500e come la nuova offerta di punta per i suoi servizi di auto a flottante e in abbonamento negli Stati Uniti e in Europa. Il rilancio della Fiat 500 nel 2007 era stato un successo, ma alla fine degli anni 2010 i produttori cominciavano a guardare al futuro. La Fiat 500 completamente elettrica è stata presentata nel marzo 2020 a Milano. Spinta da un motore elettrico da 87 kW (116 CV) e alimentata da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, la nuova generazione di 500 punterebbe a mantenere il design dell’amatissimo originale e a portarlo nell’era delle automobili elettriche. Con la variante con configurazione 3+1 porte, l’eredità della Fiat 500 sembra destinata a sopravvivere ancora per qualche anno.