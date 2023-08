Free2Move riduce le emissioni per aiutare il mondo a muoversi in maniera sostenibile

Free2move vuole ridurre le emissioni e aiutare il mondo a muoversi verso lo zero netto, con passi tangibili già raggiunti e traguardi fissati per il 2025, 2030 e 2040. L’offerta di tecnologia e mobilità dei dati fornisce accesso continuo e condiviso a veicoli a basse emissioni di qualità (LEV – al di sotto di 50 g di CO2 per chilometro) riducendo contemporaneamente il numero di automobili sulla strada. L’utilizzo dell’automobile è la più grande scelta di stile di vita che può avere un impatto sull’impronta di carbonio e l’azienda che fa parte del gruppo Stellantis sta sconvolgendo il mercato della mobilità con soluzioni progettate per facilitare l’accesso collettivo ai veicoli e rendere più accessibile il passaggio ai veicoli elettrici, riducendo al contempo la necessità di proprietà individuale dell’auto.

Come parte strategica del piano Stellantis Dare Forward, Free2move sta già raggiungendo i traguardi di riduzione delle emissioni

In qualità di sportello unico per l’accesso continuo ai veicoli al minuto, al giorno e al mese, Free2move allevia i propri clienti dall’impegno a lungo termine della proprietà del veicolo con opzioni nuove e flessibili che richiedono solo il pagamento per l’utilizzo. A seguito dell’acquisizione della più grande società europea di car sharing flottante SHARE NOW, Free2move si è catapultata in uno dei più grandi servizi di veicoli condivisi al mondo, con 6 milioni di clienti in 170 paesi.

Free2move sta attivamente aiutando il mondo a raggiungere gli obiettivi di transizione dei veicoli elettrici proposti dall’industria automobilistica. Non tutti coloro che sono interessati a sostenere la transizione energetica sono in grado di acquistare rapidamente e facilmente un veicolo elettrico. Introducendo i veicoli elettrici nelle loro flotte, i clienti possono scegliere di partecipare a questa transizione, testando i veicoli prima dell’acquisto o integrando questi veicoli nel loro portafoglio di trasporto. Con la loro unità speciale Free2move eSolutions, Free2move va oltre semplificare la transizione verso la mobilità elettrica rimuovendo gli ostacoli all’utilizzo dei veicoli elettrici, fornendo l’accesso alle stazioni di ricarica e lanciando una rete di ricarica unica e veloce alimentata da fonti rinnovabili, ad esempio.

Come parte strategica del piano di Stellantis Dare Forward, il brand si impegna a raggiungere l’obiettivo del 100% LEV nella sua flotta entro il 2040, con obiettivi iniziali LEV del 40 per cento entro il 2025 e del 60 per cento entro il 2030. Free2move si sta già muovendo verso questi obiettivi con LEV che oggi rappresenta il 22 per cento delle loro flotte.